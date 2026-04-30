Elezioni a Vigevano, due musulmani candidati con la Lega: chi sono Hussein Ibrahim e Hagar Haggag

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La Lega ha deciso di candidare alle elezioni comunali di Vigevano, nel Pavese, due esponenti islamici: Hussein Ibrahim e Hagar Haggag. La scelta dei candidati musulmani ha generato polemica all’interno del partito. Il coordinatore lombardo degli amministratori locali del Carroccio, Andrea Monti, ha specificato che è una decisione “prettamente locale”.

I candidati musulmani della Lega a Vigevano

Hussein Ibrahim è il portavoce della comunità musulmana in città, mentre Hagar Haggag è una studentessa di scienze politiche.

I due sono candidati alle elezioni comunali di Vigevano nelle fila della Lega ma la decisione è “prettamente locale” ha spiegato il coordinatore lombardo Andrea Monti.

La posizione del Carroccio sull’islam, ha sottolineato, “è chiara e la scelta territoriale rimane in antitesi rispetto ai nostri valori e alla linea del nostro movimento”, pertanto “ne prendiamo le distanze”.

Al di là della polemica, sui social, Hussein Ibrahim ha chiarito la sua decisione sottolineando di essersi candidato “perché mi sento un vero esempio di integrazione“.

“Lavoro qui da anni e ho cresciuto la mia famiglia rispettando le regole dello Stato – ha aggiunto il candidato – e quando ho potuto con altri ho fatto solidarietà e dato una mano a chi italiano lo è da generazioni. Nel rispetto delle regole chi sbaglia è giusto che paghi, ma chi opera bene va premiato”.

Chi sono Hussein Ibrahim e Hagar Haggag

Hussein Ibrahim ha annunciato la sua candidatura con un post su Facebook e una foto sua accanto al simbolo della Lega per Ghia sindaco.

“Carissimi concittadini – ha scritto – desidero condividere con voi una decisione importante. Ho deciso di candidarmi perché mi sento un vero esempio di integrazione”.

Hagar Haggag è una studentessa di Scienze politiche. Andrea Sala, capolista della Lega e consigliere regionale, durante la presentazione del candidato sindaco Riccardo Ghia ha fatto riferimento a una lista di candidati che “apre a forme di dialogo più aperto con la città”.

“Inseriamo anche nuove esperienze, insieme allo “zoccolo duro” dei consiglieri uscenti e degli assessori che sono stati riconfermati”, ha aggiunto.

Massimo Lovati candidato a Vigevano

Alle elezioni comunali di Vigevano si presenta anche un personaggio noto alle cronache, l’ex avvocato di Andrea Sempio, Massimo Lovati.

Il legale si presenta come sindaco della città, con il sostegno politico del DSP (Democrazia Sovrana Popolare). A seguire la candidatura sarebbero Elisabetta Fedegari e lo stesso Marco Rizzo, leader del partito.