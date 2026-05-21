Elezioni amministrative 24-25 maggio 2026, i comuni in cui il voto pesa di più da Venezia a Reggio Calabria

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Nelle elezioni amministrative del 24-25 maggio 2026 si voterà in alcune grandi città e in tantissimi altri centri minori. Nel complesso i comuni al voto saranno 743, tra cui 18 capoluoghi di provincia, per un totale di 6,2 milioni di elettori. Tra le città più importanti spicca Venezia, unico capoluogo di regione, oltre a Reggio Calabria, Messina e Salerno. I centri con più di 15mila abitanti chiamati a votare sono 118.

Amministrative del 24-25 maggio, 18 capoluoghi di provincia al voto

Le elezioni amministrative del 24-25 maggio 2026 saranno un banco di prova importante per i partiti di maggioranza e opposizione. I capoluoghi di provincia che si recheranno alle urne, come detto, sono 18. Oltre ai centri già citati, ci sono anche: Mantova, Lecco, Arezzo, Pistoia, Prato, Fermo, Macerata, Chieti, Avellino, Andria, Trani, Crotone, Agrigento e Enna.

In questi comuni, come negli altri 100 con popolazione superiore ai 15mila abitanti, vince chi supera il 50% dei voti (tranne in Sicilia e in Friuli Venezia-Giulia, dove la soglia è al 40%). Se nessuno dei candidati ottiene i voti necessari, si va al ballottaggio tra i due più votati il 7-8 giugno. Nei restanti 625 comuni con meno di 15mila abitanti, vince chi prende più voti al primo turno.

ANSA

Elezioni comunali, equilibrio tra le amministrazioni uscenti

La maggior parte dei comuni che andranno al voto per le elezioni amministrative del 24-25 maggio 2026 si trova al Sud (385), seguono i centri delle regioni del Nord (268) e quelli del Centro (90). Guardando agli schieramenti politici nei 118 comuni con più di 15mila abitanti, si nota un certo equilibrio tra i comuni governati dal centrodestra (41) e dal centrosinistra (47), mentre 15 sindaci sono sostenuti da liste civiche riconducibili all’area di centrodestra (8) o di centrosinistra (5).

Sono 5, invece, i sindaci del Movimento 5 Stelle, mentre altri dieci primi cittadini non sono collocabili in base alle classiche distinzioni politiche. In termini di popolazione, 2,3 milioni di abitanti vivono in comuni governati dal centrosinistra, 1,8 milioni in quelli guidati dal centrodestra e 665mila in comuni amministrati da altre coalizioni.

Focalizzandosi sui comuni più grandi, nelle elezioni politiche del 2022 a prevalere è stato il centrodestra (40% dei voti) contro il 25% del centrosinistra e il 20% del Movimento 5 Stelle.

Venezia, Salerno e Messina tra i comuni al voto nelle elezioni amministrative 2026

Come detto, alcuni importanti comuni italiani saranno chiamati a scegliere il nuovo sindaco nelle elezioni amministrative del 24-25 maggio 2026. Tra questi c’è sicuramente Venezia, unico capoluogo di regione, dove il sindaco uscente Luigi Brugnaro (centrodestra) non può ripresentarsi dopo due mandati. La coalizione ha scelto Simone Venturini, attuale assessore, sostenuto da Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega e Unione di Centro. Il centrosinistra punta su Andrea Martella, ex parlamentare, appoggiato da Partito Democratico al Movimento 5 Stelle, da Alleanza Verdi-Sinistra a Rifondazione Comunista.

A Messina si ricandida Federico Basile (del movimento di Cateno De Luca) dopo le dimissioni di febbraio, che dovrà vedersela con Antonia Russo (centrosinistra), Marcello Scurria (centrodestra) e due candidati civici.

A Salerno torna a candidarsi l’ex presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, che ha già ricoperto per due volte il ruolo di primo cittadino, sostenuto da PD e altri, ma non da 5 Stelle e Verdi-Sinistra, che appoggiano Franco Massimo Lanocita. Il centrodestra si presenta con Gherardo Maria Marenghi e Azione con Armando Zambrano.