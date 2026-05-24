Elezioni amministrative 24-25 maggio 2026, oggi via al voto in 743 Comuni: tutto quello che c'è da sapere

Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

Oggi domenica 24 maggio e domani lunedì 25 maggio 2026 si vota in 743 Comuni italiani per le elezioni amministrative. Un italiano su dieci (per un totale di 6,2 milioni di elettori) è chiamato a scegliere i nuovi sindaci e a rinnovare i consigli cittadini. Alle urne si recheranno, tra gli altri, i residenti di 18 capoluoghi di provincia, da Reggio Calabria a Messina e da Salerno a Mantova, e di un capoluogo di regione (Venezia). Come si vota, cosa serve al seggio elettorale e quali sono gli orari: tutto ciò che c’è da sapere.

Quando e dove si vota per le amministrative

Partiamo dalle coordinate temporali. I cittadini potranno votare dalle 7 di mattina alle 23 di domenica 24 maggio e dalle 7 alle 15 di lunedì 25 maggio. Subito dopo la chiusura delle urne, partiranno le operazioni di spoglio e scrutinio.

Come accennato, i Comuni chiamati al voto sono ben 743, di cui oltre la metà situati nel Sud Italia (385). Al Nord se contano 268, mentre al Centro “solo” 90. Com’è noto, le modalità di voto cambiano a seconda del numero di abitanti.

ANSA

In tal senso, la geografia delle amministrative del maggio 2026 appare particolarmente frastagliata. Ben 118 Comuni chiamati alle urne contano oltre 15mila residenti, per un totale di 4,8 milioni di persone. I 18 capoluoghi di provincia chiamati a esprimere una preferenza sono:

Agrigento

Andria

Arezzo

Avellino

Chieti

Crotone

Enna

Fermo

Lecco

Macerata

Mantova

Messina

Pistoia

Prato

Reggio Calabria

Salerno

Trani

Venezia

Tra i vari candidati figurano anche alcuni personaggi famosi, dall’ex portavoce di Giuseppe Conte Rocco Casalino all’avvocato Massimo Lovati, passando per lo youtuber Matty il Biondo e Mariarosaria Rossi.

Come si vota nei Comuni con meno di 15mila abitanti

La legislazione italiana prevede, come già detto, procedure di voto diverse a seconda della demografia dei Comuni. Nei centri con meno di 15mila residenti, considerati “minori”, hanno regole “semplificate.

La più importante è che non è possibile effettuare il voto disgiunto. La preferenza conta per un candidato sindaco sia se si barra la casella con il suo nome sia se la “X” viene apposta sul simbolo di un partito che sostiene la sua candidatura.

Viene eletto sindaco il candidato che registra più voti e il ballottaggio si tiene solo in caso di perfetta parità. È inoltre possibile esprimere una sola preferenza per i consiglieri, secondo il seguente schema:

una sola nei Comuni sotto i 5mila abitanti;

due (di genere diverso) nei comuni tra 5mila e 15mila abitanti.

Come si vota nei Comuni con più di 15mila abitanti

Nei Comuni più popolosi, detti “superiori”, i consiglieri comunali sono eletti con sistema proporzionale. È inoltre previsto il ballottaggio se nessun candidato sindaco supera il 50% +1 dei voti.

Ogni aspirante primo cittadino è collegato a una o più liste e in questo caso l’elettore può usare il voto disgiunto e la doppia preferenza di genere. In caso di espressione di due nomi, cioè, bisogna segnalare quello di una candidata di genere femminile e di un candidato di genere maschile, pena l’annullamento della seconda preferenza. In altre parole, sulla scheda elettorale si può barrare a scelta:

sindaco e lista collegata;

solo la lista, con voto automatico anche al sindaco collegato;

solo il sindaco, senza voti alle liste;

un sindaco e una lista non collegati tra loro (voto disgiunto).

Quali documenti servono per votare alle comunali

Alle urne sono ammessi tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del proprio Comune di residenza, che abbiano compiuto 18 anni entro il giorno della votazione. Per esprimere la propria preferenza, bisognerà recarsi al proprio seggio elettorale indicato sulla tessera.

Oltre alla suddetta tessera elettorale, è necessario portare con sé con un documento di riconoscimento: carta d’identità, patente di guida o passaporto.

Se l’avente diritto ha smarrito la tessera o ha esaurito gli spazi per i timbri, è possibile richiederne una nuova presso gli uffici del Comune in cui si è residenti.