Elezioni amministrative 24-25 maggio 2026, quali documenti servono e come si vota per il sindaco

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Oltre 6,2 milioni di italiani si recheranno alle urne per le elezioni amministrative del 24-25 maggio 2026. Per votare servono la tessera elettorale e un documento di riconoscimento. Sul come si vota, esistono delle differenze a seconda della grandezza del comune e della regione di appartenenza.

Elezioni amministrative 24-25 maggio 2026: i documenti necessari

Partiamo dai documenti necessari per votare nelle elezioni amministrative del 24-25 maggio 2026. Per scegliere sindaco e consiglieri comunali, bisognerà presentarsi nel seggio elettorale assegnato con un documento di riconoscimento (carta d’identità, patente di guida o passaporto).

In caso di smarrimento della tessera elettorale, oppure se gli spazi per i timbri sono stati esauriti, è possibile richiederne una nuova presso gli uffici del comune di residenza.

ANSA

Quali sono i comuni chiamati alle urne il 24 e 25 maggio

Prima di passare alle modalità di voto, è bene ricordare che le elezioni amministrative del 24-25 maggio 2026 riguarderanno 743 comuni in tutta Italia, che diventano poco meno di 900 aggiungendo i 148 comuni della Sardegna che andranno al voto il 7 e 8 giugno.

Tra le città più importanti che andranno al voto c’è Venezia, unico capoluogo di regione, oltre ad altri 17 capoluoghi di provincia. Tra questi figura Salerno, dove l’ex governatore della Campania, Vincenzo De Luca, cerca un nuovo mandato dopo i due di inizio anni duemila.

Gli altri capoluoghi di provincia al voto sono: Mantova, Lecco, Arezzo, Pistoia, Prato, Fermo, Macerata, Chieti, Avellino, Andria, Trani, Crotone, Reggio Calabria, Agrigento, Enna e Messina. Le urne saranno aperte dalle 7 alle 23 di domenica 24 maggio e dalle 7 alle 15 di lunedì 25 maggio. Gli eventuali ballottaggi si terranno il 7 e 8 giugno.

Come si vota nelle elezioni amministrative di maggio: comuni con più di 15mila abitanti

Veniamo ora al “come si vota”. Le modalità cambiano in base alla grandezza dei comuni e la distinzione riguarda i comuni con più di 15mila abitanti e quelli con meno di 15mila abitanti.

Nei comuni più grandi, i consiglieri comunali sono eletti con sistema proporzionale ed è previsto il ballottaggio se nessun candidato sindaco supera il 50% +1 dei voti. Ogni candidato sindaco è collegato a una o più liste. L’elettore può usare la doppia preferenza di genere e il voto disgiunto. Si può votare: sindaco e lista collegata; solo la lista, con voto automatico anche al sindaco collegato; solo il sindaco, senza attribuire voti alle liste; oppure un sindaco e una lista non collegati tra loro (voto disgiunto).

Per il consiglio comunale, si possono esprimere una o due preferenze (stessa lista e candidati di sesso diverso) scrivendo il cognome nello spazio della lista. Se nessuno dei candidati ottiene il 50% +1 dei voti, si procede con il ballottaggio tra i due candidati più votati. Questa soglia si abbassa al 40% + 1 in Sicilia e Friuli Venezia Giulia, regioni a statuto speciale.

Come si vota nelle elezioni amministrative di maggio: comuni con meno di 15mila abitanti

Nei comuni con meno di 15mila abitanti, nelle elezioni amministrative del 24-25 maggio 2026 i consiglieri comunali sono eletti con sistema maggioritario. Ogni candidato sindaco è collegato a una sola lista e non è ammesso il voto disgiunto: votando il sindaco o la lista, il voto va a entrambi.

È possibile esprimere preferenze per i consiglieri: una sola nei comuni sotto i 5mila abitanti, due (di genere diverso) nei comuni tra 5mila e 15mila abitanti. È eletto sindaco il candidato con più voti e il ballottaggio si tiene solo in caso di perfetta parità.