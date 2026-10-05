Elezioni anticipate in Spagna il 29 novembre, il Governo Sanchez cade sulla casa: cosa può cambiare per Meloni

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

La Spagna si avvia a elezioni anticipate: il primo ministro socialista Pedro Sánchez ha annunciato il voto per domenica 29 novembre 2026, diversi mesi prima della scadenza naturale della legislatura prevista nel 2027. La decisione arriva dopo la bocciatura di due decreti sulla casa presentati dal Governo al Congresso, la camera bassa del Parlamento spagnolo. Con la sua mossa Sánchez, di fatto, ha rotto un tabù: in Italia ormai da mesi i retroscenisti ipotizzano che anche la premier Giorgia Meloni possa spingere per le elezioni anticipate. Ora l’ipotesi potrebbe farsi più concreta.

Spagna, chi ha votato contro alla proposta sulla casa

A votare contro sono stati il Partito Popolare, principale forza dell’opposizione, gli estremisti di Vox e soprattutto Junts, il partito indipendentista catalano di centrodestra che negli ultimi anni è diventato decisivo per la tenuta parlamentare dell’esecutivo.

Spagna verso nuove elezioni

Sanchez non si dimette subito: resta in sella fino a nuove elezioni e, in caso di sconfitta alle urne, solo allora passerà il testimone. La sua speranza è che dalle urne esca una maggioranza più governabile.

ANSA

Il problema, nella attuale coalizione di governo composta dai Socialisti e dalla sinistra di Sumar, è di tipo aritmetico: mancano i numeri per una maggioranza autonoma in Parlamento.

Per approvare i propri provvedimenti, la sinistra spagnola deve quindi ottenere il sostegno di altre forze, fra le quali Junts. Il partito catalano, come detto, non ha però sostenuto i due decreti sulla casa, contribuendo alla loro bocciatura.

Non si tratta di una legge qualsiasi: il tema è particolarmente sentito in Spagna, dove negli ultimi giorni si sono mobilitate decine di migliaia di persone con proteste di piazza. Il detonatore è stato la vicenda della signora Maricarmen Abascal, 87enne invalida sfrattata e portata via di casa in barella.

Il discorso di Pedro Sanchez

“Abbiamo bisogno di rinnovare e ampliare il sostegno dei cittadini, per affrontare in modo approfondito le riforme che ancora sono in sospeso e di cui abbiamo bisogno affinché si riduca il livello di disuguaglianza tra i cittadini. Dobbiamo mobilitarci e ottenere che il Parlamento ci doti di una maggioranza progressista molto più ampia con cui piegare le élite, conquistare nuovi progressi sociali e continuare a trasformare la Spagna”, ha detto il premier aggiungendo che “speculatori vogliono distruggere il Paese”.

Sondaggi politici in Spagna

Secondo l’ultimo sondaggio Sigma Dos pubblicato sul quotidiano El Mundo, se oggi si andasse a votare il Partito socialista operaio spagnolo (Psoe) otterrebbe il 25,6% dei voti.

Partito popolare (Pp) e Vox raggiungerebbero insieme il 50,9% dei voti, ottenendo 203 seggi: 27 in più rispetto ai 176 necessari per la maggioranza assoluta. Il Pp avrebbe il 32,6% e Vox il 18,3%. La sinistra alternativa rappresentata da Sumar avrebbe il 6,6% mentre Unidas Podemos il 3,3%. Alla prova dei numeri, non è dunque escluso che la Spagna possa virare a destra.

Gli scontri Sanchez-Meloni

Una Spagna che vira a destra potrebbe tradursi in una distensione dei rapporti con l’Italia, al minimo dopo la crisi di Ceuta e la decisione italiana di sospendere Schengen con gli spagnoli. Fra Giorgia Meloni e i vertici di Vox c’è, fra l’altro, un rapporto di amicizia. Un asse Italia-Spagna avrebbe, inoltre, un maggiore peso contrattuale nei confronti dell’Ue.

Si tratta però solo di ipotesi: sarà il risultato delle elezioni spagnole di fine novembre a delineare i nuovi rapporti interni e internazionali.

Nel frattempo, però, una elezione anticipata in un Paese affine all’Italia potrebbe spingere Meloni a considerare realisticamente la possibilità di seguire le orme di Sanchez. Secondo retroscena politici (mai confermati), Meloni potrebbe puntare a elezioni anticipate per cavalcare le divisioni nel centrosinistra.

Ma non è così semplice: il presidente della Repubblica Sergio Mattarella potrebbe semplicemente avviare le consultazioni per un Governo tecnico o di unità nazionale, magari nel nome dell’emergenza energetica e dei prezzi.

Fra Pedro Sanchez e Giorgia Meloni c’è una palese rivalità: il primo rappresenta il volto del nuovo socialismo europeo, mentre la seconda è diventata a livello mondiale uno dei volti più riconoscibili dei nuovi conservatori.

La sospensione dello Spazio Schengen è solo la ciliegina sulla torta di una palese antipatia reciproca: Giorgia Meloni, da premier, non ha mai fatto una visita ufficiale a Madrid.

E Pedro Sanchez è stato ricevuto a Palazzo Chigi solo una volta nel 2023. Durante la sua visita a Roma a maggio 2026 per un vertice Fao, ha fatto visita al papa ma non alla presidente del Consiglio. Ma quando Trump attaccò Meloni nel giugno 2026, Sánchez espresse solidarietà alla premier italiana.