Elezioni anticipate, Salvini agita il centrodestra ma poi fa dietrofront e anche Tajani rassicura

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Matteo Salvini ha scosso il centrodestra aprendo alla possibilità di elezioni anticipate, ma il vicepremier ha poi fatto marcia indietro nel giro di qualche ora. Nella mattinata del 20 maggio ha risposto “non lo so” alla domanda se il governo cadrà prima della fine della legislatura. Antonio Tajani invece ha rassicurato: “Si arriverà alla scadenza naturale”.

Matteo Salvini e le elezioni anticipate

Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha partecipato al Festival dell’Economia di Trento, organizzato da IlSole24 ore.

In questa occasione ha detto che “eravamo al 25 febbraio non dico tranquilli, perché uno che fa il ministro dei lavori pubblici in Italia non è mai tranquillo, però c’era una situazione economica in crescita. C’era una situazione sui cantieri tranquilla, mentre adesso abbiamo inflazione, caro spesa, caro bollette ed è normale che la fiducia dei cittadini cali“.

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Alla domanda se si voterà per le politiche a fine legislatura o se il governo cadrà prima, a sorpresa, Matteo Salvini ha risposto: “Non lo so, dipende anche dai fattori economici“.

Nel tardo pomeriggio, è invece arrivato un chiarimento da parte del vicepremier leghista.

“Non penso minimamente a perdere neanche un giorno rispetto a quello che gli italiani ci hanno delegato per governare”, ha affermato spiegando che in mattinata aveva “semplicemente detto che la situazione economica mondiale non rende semplice il nostro lavoro”.

Poi per fugare ogni dubbi Salvini ha aggiunto: “Quindi per me si vota all’ultimo giorno utile. Sicuramente se si vota con le guerre finite. Non per la politica, ma per i cittadini e per le imprese è meglio perché la situazione è veramente preoccupante”.

Crosetto e Tajani sul voto anticipato

Commentando le frasi del leader della Lega sul voto anticipato, il ministro della Difesa Guido Crosetto, a margine del question time alla Camera, ha risposto ai cronisti: “Non lo so, fin quando devo andare a servire il Paese, continuo a servirlo”.

Più netto è stato invece il ministro degli Esteri Antonio Tajani che ha specificato di non essere “così pessimista”.

“Chiaramente ci sono dei problemi che non dipendono da noi, perché la crisi di Hormuz è provocata da altri”, ha spiegato il leader Fi ma senza lanciare allarmismi.

“L’Italia sta reagendo in maniera positiva, come si può vedere dai dati straordinariamente positivi sull’export. Il tessuto industriale funziona, la politica commerciale internazionale del governo è in grado di ottenere buoni risultati”, ha aggiunto rassicurando sul fatto che “la legislatura arriverà a scadenza naturale, ne sono assolutamente convinto”.

Cosa succede nella Lega e il commento di Giuseppe Conte

Il chiarimento pomeridiano di Matteo Salvini non ha convinto il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte.

Il pentastellato ha ironizzato sul fatto che il ministro dei Trasporti si sia rimangiato tutto “dopo aver visto l’effetto che ha prodotto, forse ha ricevuto una chiamata da Palazzo Chigi”.

“Se continuano a litigare così” nel governo, secondo Conte non arrivano a fine legislatura, “ma faranno di tutto per arrivare fino all’ultimo”.

Intanto all’interno della Lega c’è movimento. Dopo lo strappo di Roberto Vannacci, che ha creato un suo partito, “Futuro Nazionale”, Laura Ravetto ha deciso di abbandonare il Carroccio per passare al movimento del generale.

Deputata approdata nel partito di Matteo Salvini nel 2018, dopo una lunga militanza in Forza Italia, con lei il numero dei deputati di Futuro Nazionale sale a quattro con Rossano Sasso, Ziello ed Emanuele Pozzolo. La formazione di Vannacci starebbe macinando consensi e non sono esclusi altri cambi di partito in vista delle elezioni nel 2027.

Paolo Mieli su Matteo Salvini

Per il giornalista Paolo Mieli, in ogni caso, non ci sarà alcuna elezione anticipata. Piuttosto, ha argomentato a Realpolitik, Mattarella traghetterà il Paese verso un governo tecnico fino al termine della legislatura: “Se Salvini porta alla caduta del governo e alle elezioni anticipate, le elezioni anticipate non si faranno mai”.

E ancora: “Mattarella chiamerà Mario Draghi che farà un governo di un anno, un anno e mezzo, nel nome dell’emergenza di Hormuz, ogni volta di emergenza ce n’è una buona. Viene un super tecnico, sicuramente Mario Draghi”.

La conclusione: “Non lo so se Salvini vuole passare un governo a Mario Draghi. Giorgetti secondo me lo vuole perché gli piace di più avere Mario Draghi come Presidente del Consiglio che come capo Salvini”.