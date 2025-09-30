Elezioni Calabria, da Meloni a Schlein tutti sul volo per Lamezia: Bonelli seduto vicino alla premier

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

Da Meloni a Schlein, gli esponenti di maggioranza e opposizione si sono ritrovati tutti sul volo per Lamezia Terme. I leader politici parteciperanno infatti a diversi eventi previsti prima delle prossime elezioni in Calabria. Un’indiscrezione riporta che, sull’aereo partito da Roma, l’esponente di Avs Bonelli avrebbe preso posto vicino alla Premier.

Elezioni Calabria, Meloni e Tajani sul volo per Lamezia

Gli esponenti di maggioranza al governo e opposizione si sono ritrovati tutti insieme sullo stesso volo partito da Roma con direzione Lamezia Terme, in occasione della campagna per le elezioni in Calabria.

Sull’aereo partito da Roma hanno viaggiato la Premier Giorgia Meloni e il Vicepremier Antonio Tajani.

ANSA

Meloni e Tajani

I leader della destra si sono recati in Calabria in occasione del comizio di Roberto Occhiuto, governatore uscente e ricandidato, che è iniziato alle 16 del 30 settembre. Al comizio parteciperanno, insieme a Meloni e Occhiuto, anche Antonio Tajani, Matteo Salvini, Maurizio Lupi e Antonio De Poli.

Sull’aereo anche i leader dell’opposizione

I leader della maggioranza si sono ritrovati a condividere il volo per Lamezia Terme con l’opposizione.

Presenti sullo stesso aereo anche la segretaria del Pd Elly Schlein e gli esponenti di Avs Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli.

Schlein, Fratoianni e Bonelli hanno raggiunto la Calabria per supportare il candidato alle elezioni Pasquale Tridico, il quale è atteso in serata per un comizio a Crotone.

Al comizio parteciperà, oltre che Tridico e Schlein, anche Pierluigi Bersani.

Bonelli seduto vicino alla Premier

Come ha riportato Adnkronos, il caso ha voluto che Giorgia Meloni sia stata seduta accanto all’esponente di Avs Angelo Bonelli per tutta la durata del volo.

Il viaggio in occasione delle elezioni in Calabria ha dunque permesso a maggioranza e opposizione di incontrarsi.

I rispettivi entourage hanno confermato che, durante l’incontro in aereo, “tutti si sono parlati con tutti”.

Di cosa si sia parlato, tuttavia, non è noto, anche se in molti ipotizzano che la questione Flotilla possa essere stato uno degli argomenti trattati.