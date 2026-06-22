Elezioni Colombia, il trumpiano De La Espriella diventa presidente: congratulazioni da Meloni, scontri a Cali

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Abelardo de la Espriella avrebbe vinto le elezioni in Colombia e sarebbe quindi diventato il nuovo presidente dello stato sudamericano. Il candidato trumpista avrebbe vinto per un pugno di voti il ballottaggio delle presidenziali, secondo i dati preliminari che però non sono ancora ufficiali. Sono arrivate le congratulazioni da Giorgia Meloni e da Donald Trump mentre a Cali ci sono stati degli scontri e ci sarebbe stata anche una vittima.

Elezioni in Colombia, chi ha vinto

I dati non sono ancora ufficiali ma, secondo i media della Colombia, le elezioni presidenziali sarebbero state vinte dal candidato trumpista, Abelardo de la Espriella. Sui social lo stesso ha scritto a caldo per commentare la sua vittoria: “Abbiamo battuto il voto forzato, l’acquisto di voti, i partiti tradizionali, la corruzione, i soliti noti e la guerriglia. Ha vinto la Colombia”.

Ben diversa la reazione dell’avversario e leader della coalizione progressista, Ivan Cepeda, che non ha accettato il risultato e chiesto il riconteggio dei voti, con il supporto del presidente uscente, Gustavo Petro. “Riconosciamo il risultato del preconteggio ma non è né ufficiale, né vincolante: i nostri osservatori e avvocati stanno procedendo ad impugnare 33 mila seggi in tutto il Paese. Riconosceremo solo il risultato finale”.

La diatriba tra i candidati e l’intervento dell’ex presidente

Situazione dunque molto tesa in Colombia con il risultato dei voti che non è stato ancora accettato e con diverse proteste che sono scoppiate nel Paese. D’altronde si sono trattate di votazioni davvero equilibrate con uno scarto tra i candidati che è pari allo 0,95%: Abelardo de la Espriella ha ottenuto il 49,65%, mentre il suo avversario il 48,70 %, il margine più piccolo nella storia della nazione.

“Nessuno può essere proclamato presidente. È il conteggio ufficiale che determina chi è il presidente. Obbedirò ai giudici. I cittadini devono mantenere la calma”, ha affermato l’ex presidente Gustavo Petro.

Non si tratta della prima volta che Petro mette in discussione la logistica elettorale, essendo stato questo per anni un suo cavallo di battaglia. I riconteggi dettagliati si svolgeranno nella giornata di lunedì 22 giugno.

Proteste in Colombia

Nello stato sudamericano si sono registrate diverse manifestazioni di protesta anti-americane e scontri con la Polizia. Nelle strade di Cali i manifestanti hanno bruciato bandiere americane e si sono scontrati con gli agenti lanciando anche mattoni e fumogeni.

I disordini si sono verificati nel capoluogo della Valle del Cauca. Secondo alcune fonti che sostengono Petro, ci sarebbe stato anche un morto “per mano della polizia”.

La notizia è stata smentita dalla Polizia che, in una nota, ha sottolineato come la scomparsa della persona citata sia da considerare in una situazione totalmente estranea alle operazioni di controllo dell’ordine pubblico. Nel comunicato si invita a non strumentalizzare l’incidente diffondendo informazioni false. Inoltre, la Polizia Nazionale “rifiuta assolutamente la manipolazione di questo tipo di fatti che puntano solo a disinformare i cittadini e delegittimare la forza pubblica”.

La reazione di Donald Trump

Tante le reazioni alla vittoria di De la Espriella. Tra i primi a congratularsi con lui c’è stato Donald Trump.

“Ha vinto alla grande”, ha detto il presidente americano che, al suo commento, ha allegato un articolo di justnews.now dal titolo ‘il candidato sostenuto da Trump in Colombia ha un vantaggio ridotto in una sfida dall’esito incerto”.

Come confermato ai media del Paese, l’avvocato prossimo presidente ha parlato di una comunicazione diretta telefonica con la Casa Bianca in cui il presidente degli Stati Uniti si è congratulato formalmente con lui: “Ho parlato pochi minuti fa con il Presidente degli Stati Uniti, che mi ha espresso il suo sostegno e il riconoscimento della nostra vittoria”, ha detto.

Le congratulazioni di Giorgia Meloni

Lo stesso De la Espriella ha rivelato di aver avuto contatti formali anche con delegati del governo italiano del Primo Ministro Giorgia Meloni.

“Ho parlato con il capo di gabinetto della presidente Giorgia Meloni e si è congratulato per la mia vittoria”, ha detto il vincitore delle elezioni presidenziali della Colombia.

Le congratulazioni arrivano in un momento di tensione tra i due Paesi dopo il botta e risposta tra il presidente Usa, Donald Trump, e la premier italiana.

Chi è Abelardo de la Espriella

Abelardo de la Espriella è un milionario di destra ed estimatore delle politiche di Trump. Soprannominato Il Tigre, ha 47 anni ed è arrivato alla presidenza da “outsider“, dopo aver rinunciato alla sua vita agiata nella città di Firenze per “salvare la patria”.

Nella sua corsa alla presidenza, ha promesso di voler governare con “mano di ferro”. Tra i suoi hobby la lirica. Durante i suoi comizi elettorali ha spesso indossato la maglia gialla della nazionale di calcio.

Abelardo de la Espriella ha promesso una guerra totale contro guerriglie e narcotrafficanti e affermato di voler costruire dieci mega-carceri nelle quali i detenuti sarebbero rinchiusi “dieci piani sotto terra” e nutriti “con pane e acqua”.