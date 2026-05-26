Elezioni Comunali 2026, flop Rocco Casalino a Ceglie Messapica: solo 246 voti nella sfida a Meloni, non eletto

Giornalista professionista. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Rocco Casalino non è stato eletto consigliere comunale a Ceglie Messapica. L’ex portavoce di Giuseppe Conte ha raccolto 246 voti, che non sono bastati nella sfida a Giorgia Meloni, che da anni trascorre le vacanze estive nella cittadina del Brindisino. Nonostante il risultato, Casalino ha parlato di “risultato straordinario” in una città “amministrata dal centrodestra da 16 anni”.

Chi ha vinto le elezioni a Ceglie Messapica

Angelo Palmisano, candidato del centrodestra, è stato rieletto sindaco di Ceglie Messapica con il 67,16% dei voti (6.734 in tutto) contro il 32,84% (3.293) della sfidante, Agata Scarafilo, supportata da Pd e M5S.

Per quanti voti non è stato eletto Rocco Casalino

Rocco Casalino si è candidato con la lista M5S – Uniti si cambia, che ha ottenuto il 10,67% a fronte di 1.022 voti: è quella che è andata meglio del centrosinistra (quasi il doppio del Pd).

Nello specifico, Casalino ha contribuito con 246 voti: la lista ha strappato un solo seggio, che è andato a Isabella Vitale, che di voti ne ha ricevuti 350.

Casalino è stato il secondo più votato della sua lista: a livello generale, invece, il leader delle preferenze tra i candidati consiglieri è stato invece Luigi Caroli, di Fratelli d’Italia, con 658.

La reazione di Casalino: “Risultato straordinario”

I 246 voti hanno soddisfatto Rocco Casalino, che dopo lo spoglio – come riporta AGI – ha commentato così: “A Ceglie Messapica ha vinto il centrodestra, come era ampiamente prevedibile, considerando che la città è amministrata da una giunta di centrodestra da 16 anni e che quell’area politica è storicamente molto radicata sul territorio. Ma il dato politico che considero più significativo riguarda il risultato del Movimento 5 Stelle che, presentatosi per la prima volta a Ceglie, è risultato la lista più votata del campo largo con il 10.67%”.

E ancora: “Sul piano personale, essere il secondo candidato più votato della lista rappresenta per me un risultato straordinario. Ho ottenuto un consenso che ha superato quello di assessori e consiglieri uscenti che negli ultimi 5 anni hanno lavorato sul territorio e che erano fortemente radicati nella comunità locale. Davanti a me c’è Isabella Vitale, consigliera comunale uscente, che in questi 5 anni ha lavorato tanto sul territorio con presenza, impegno e serietà. Per questo sono sinceramente felice che sia scattato il seggio per lei. È una persona meritevole e una parte importante del successo ottenuto dalla nostra lista è anche merito del lavoro che ha portato avanti in questi anni”.

Il confronto col 2020

Nel 2020, quando al primo turno c’erano 5 candidati, Palmisano aveva centrato il 44,35% (4.791 voti), vincendo poi al ballottaggio (66,92% e 5.641 voti) contro Giuseppina Resta (33,08% e 2.788 voti).

Allora, il M5S non si era presentato, mentre il Pd aveva sostenuto Pietro Piccoli, arrivando a, 2,75% (280 voti): questa volta la lista dem, a supporto di Scarafilo, ha raggiunto 568 voti (5,93%).

Chi è Rocco Casalino e perché si è candidato proprio a Ceglie Messapica

Rocco Casalino è nato a Frankenthal, in Germania, l’1 luglio 1972, dove ha vissuto per 16 anni prima di rientrare in Italia.

La sua famiglia, però, ha origini pugliesi: è proprio di Ceglie Messapica, ed è per questo che l’ex portavoce di Conte ha scelto di candidarsi.

Giornalista professionista iscritto all’Ordine della Lombardia dal 2007, ci aveva già provato nel 2012 alle elezioni Regionali per arrivare al Pirellone, ritirando poi la candidatura dopo alcune polemiche sul suo attivismo politico: “Non piaceva l’idea che un ex partecipante diventasse un grillino. Ho messo al servizio la mia esperienza giornalistica: devo seguire i membri del M5S”, aveva dichiarato, dando di fatto il via alla scalata che l’avrebbe portato a Palazzo Chigi.

Il rapporto tra Ceglie Messapica e Meloni

Da alcuni anni, Giorgia Meloni trascorre le vacanze estive proprio a Ceglie Messapica.

Lo stesso Casalino, alla viglia del voto, aveva sottolineato che “dopo il referendum, ogni elezione locale in cui il centrodestra viene sconfitto rappresenta inevitabilmente un danno politico per Giorgia Meloni. E nel caso specifico di Ceglie Messapica c’è un elemento ulteriore: è il paese dove la presidente del Consiglio trascorre le vacanze. Se dopo 16 anni il centrodestra dovesse perdere proprio lì, sarebbe inevitabilmente una notizia nazionale“.

Gli elettori, però, hanno premiato proprio Fratelli d’Italia.