Elezioni Comunali 2026, Giorgia Meloni provoca la sinistra: "Anche oggi rimandiamo il crollo della destra"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Il centrodestra commenta i risultati positivi delle Comunali. Anche Giorgia Meloni è intervenuta, prima augurando buon lavoro ai sindaci eletti, per poi lanciare una frecciatina alle opposizioni. Sui social scrive: “E anche oggi il tanto annunciato crollo del centrodestra lo rimandiamo a domani”. Commenti simili da parte di Giovanni Donzelli, responsabile organizzazione e deputato di Fratelli d’Italia, e Matteo Salvini, che ringrazia per la fiducia riposta nella Lega.



Elezioni comunali: il commento di Giorgia Meloni

Mentre si contano i voti, arrivano i primi commenti dove il risultato è già certo. Tra i tanti commenti locali, non ha fatto mancare l’occasione per lanciare una frecciatina alla sinistra anche la premier Giorgia Meloni.

La presidente del Consiglio su X (ex Twitter) ha rivolto un augurio ai nuovi sindaci eletti in questa tornata amministrativa e non ha perso tempo a fare un commento nei confronti dell’opposizione.

Nel post si legge: “P.S. E anche oggi, il tanto annunciato crollo del centrodestra, lo rimandiamo a domani”.

Il commento di Donzelli

Anche il responsabile organizzazione e deputato di Fratelli d’Italia, Giovanni Donzelli, ha commentato le elezioni amministrative. Intervistato dai giornalisti, ha dichiarato: “Noi aspettiamo e rispettiamo sempre il parere dei cittadini”.

Sempre in riferimento a una frecciatina verso l’opposizione, in particolare al Partito Democratico, commenta: “Prendo atto che Schlein aveva detto che da Venezia sarebbe arrivato un messaggio nazionale per Giorgia Meloni. Il messaggio è arrivato. Andiamo avanti così”.

Donzelli fa riferimento ai numeri di Simone Venturini della lista di centrodestra che viaggia a quota 55,32% di preferenze rispetto al candidato di centrosinistra, Andrea Martella, che è fermo al 35,81% delle preferenze.

Dove sta vincendo il centrosinistra?

Le elezioni comunali (con affluenza in calo) non sono comunque tutte a favore del centrodestra e in alcune località il centrosinistra si porta a casa la maggioranza delle preferenze dei cittadini. A Mantova e Pistoia, per esempio, vincono Andrea Murari e Giovanni Capecchi.

Il responsabile organizzazione del PD, Igor Taruffi, ha commentato i risultati. Sui 18 comuni e capoluoghi di provincia al voto, si possono dire “insoddisfatti per alcuni risultati, ma la partita per le Politiche è ancora aperta”.

Bene in alcune regioni, come la Toscana, dove vincono a Prato, la già citata Pistoia, Cascina, Sesto Fiorentino, Figline e Incisa Valdarno; e la Campania, dove ci sono stati risultati positivi come nel comune di Avellino.