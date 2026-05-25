Elezioni Comunali 2026, Giorgia Meloni provoca la sinistra: "Anche oggi rimandiamo il crollo della destra"
I risultati delle elezioni amministrative: la premier esulta sui social mentre Donzelli attacca Schlein. Il centrosinistra tiene in Toscana e Campania
Il centrodestra commenta i risultati positivi delle Comunali. Anche Giorgia Meloni è intervenuta, prima augurando buon lavoro ai sindaci eletti, per poi lanciare una frecciatina alle opposizioni. Sui social scrive: “E anche oggi il tanto annunciato crollo del centrodestra lo rimandiamo a domani”. Commenti simili da parte di Giovanni Donzelli, responsabile organizzazione e deputato di Fratelli d’Italia, e Matteo Salvini, che ringrazia per la fiducia riposta nella Lega.
- Elezioni comunali: il commento di Giorgia Meloni
- Il commento di Donzelli
- Dove sta vincendo il centrosinistra?
Elezioni comunali: il commento di Giorgia Meloni
Mentre si contano i voti, arrivano i primi commenti dove il risultato è già certo. Tra i tanti commenti locali, non ha fatto mancare l’occasione per lanciare una frecciatina alla sinistra anche la premier Giorgia Meloni.
La presidente del Consiglio su X (ex Twitter) ha rivolto un augurio ai nuovi sindaci eletti in questa tornata amministrativa e non ha perso tempo a fare un commento nei confronti dell’opposizione.
Nel post si legge: “P.S. E anche oggi, il tanto annunciato crollo del centrodestra, lo rimandiamo a domani”.
Il commento di Donzelli
Anche il responsabile organizzazione e deputato di Fratelli d’Italia, Giovanni Donzelli, ha commentato le elezioni amministrative. Intervistato dai giornalisti, ha dichiarato: “Noi aspettiamo e rispettiamo sempre il parere dei cittadini”.
Sempre in riferimento a una frecciatina verso l’opposizione, in particolare al Partito Democratico, commenta: “Prendo atto che Schlein aveva detto che da Venezia sarebbe arrivato un messaggio nazionale per Giorgia Meloni. Il messaggio è arrivato. Andiamo avanti così”.
Donzelli fa riferimento ai numeri di Simone Venturini della lista di centrodestra che viaggia a quota 55,32% di preferenze rispetto al candidato di centrosinistra, Andrea Martella, che è fermo al 35,81% delle preferenze.
Dove sta vincendo il centrosinistra?
Le elezioni comunali (con affluenza in calo) non sono comunque tutte a favore del centrodestra e in alcune località il centrosinistra si porta a casa la maggioranza delle preferenze dei cittadini. A Mantova e Pistoia, per esempio, vincono Andrea Murari e Giovanni Capecchi.
Il responsabile organizzazione del PD, Igor Taruffi, ha commentato i risultati. Sui 18 comuni e capoluoghi di provincia al voto, si possono dire “insoddisfatti per alcuni risultati, ma la partita per le Politiche è ancora aperta”.
Bene in alcune regioni, come la Toscana, dove vincono a Prato, la già citata Pistoia, Cascina, Sesto Fiorentino, Figline e Incisa Valdarno; e la Campania, dove ci sono stati risultati positivi come nel comune di Avellino.