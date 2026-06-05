Elezioni Comunali 2026, i favoriti nei ballottaggi di Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Nel prossimo fine settimana si tornerà a votare per il secondo turno delle elezioni comunali 2026. I ballottaggi si terranno nei Comuni sopra i 15 mila abitanti nei quali non è stato eletto il sindaco al primo turno, tenutosi il 24 e 25 maggio. Si tratta di 41 Comuni, le sfide principali in sei città capoluogo di provincia: Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. Si vota domenica 7 giugno dalle ore 7 alle 23 e lunedì 8 giugno dalle ore 7 alle 15.

Elezioni Comunali 2026, ballottaggi in 41 Comuni

Domenica 7 e lunedì 8 giugno si terranno i ballottaggi che chiuderanno l’ultima tornata delle elezioni comunali.

In base alla legge elettorale vigente, si va al secondo turno delle amministrative quando al primo nessun candidato sindaco ottiene almeno il 50% + 1 dei voti.

ANSA

Al ballottaggio vanno i due candidati che al primo turno hanno ottenuto il maggior numero di voti.

I ballottaggi per le Comunali 2026 si terranno in 41 Comuni sopra i 15 mila abitanti, tra cui 6 capoluoghi di provincia: Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani.

Come di consueto, si vota domenica dalle ore 7 alle 23 e lunedì dalle ore 7 alle 15.

Agrigento

Ad Agrigento (sindaco uscente civiche-centrodestra) la sfida sarà tra Michele Sodano del centrosinistra e Dino Alonge, sostenuto da FI, FDI, UDC e autonomisti.

Il primo aveva mancato per poco la vittoria al primo turno, fermandosi al 39,1% dei voti, mentre il secondo ha ottenuto il 34,7%. In Sicilia basta il 40% per evitare il ballottaggio.

Decisivi potrebbero essere i voti di chi ha scelto il terzo candidato, Luigi Gentile, appoggiato da Lega e DC, 14% al primo turno.

Le spaccature all’interno del centrodestra locale però ancora pesano, e Gentile, riferisce Ansa, ha escluso apparentamenti.

Arezzo

Ad Arezzo (sindaco uscente di centrodestra) vanno al ballottaggio il candidato di centrodestra Marcello Comanducci, che al primo turno ha ottenuto il 43,81% dei voti, e quello di centrosinistra Vincenzo Ceccarelli, che si è fermato al 32,36%.

Probabilmente decisivi i voti del candidato civico sostenuto da Azione, Marco Donati, che aveva raccolto il 20,49% al primo turno. Per il ballottaggio il centrista non ha dato indicazioni di voto.

Chieti

A Chieti il centrosinistra prova a confermarsi con Giovanni Legnini, in vantaggio con il 47,2%. A sfidarlo sarà Cristiano Sicari, sostenuto dal centrodestra tranne la Lega, che aveva ottenuto il 27,47% al primo turno.

Nel centrodestra, che si era presentato diviso al primo turno, è stato trovato l’accordo con la Lega e le altre liste che hanno sostenuto Mario Colantonio, terzo al 16,64%. Sicari può contare anche sui centristi che al primo turno hanno supportato Alessandro Carbone (4,76%).

Lecco

A Lecco la sfida è tra il sindaco uscente Mauro Gattinoni (42,53%) del centrosinistra e il candidato del centrodestra Filippo Boscagli, in vantaggio con il 48,65%.

Macerata

A Macerata il sindaco uscente di centrodestra Sandro Parcaroli cerca il bis dopo aver mancato per un soffio la vittoria al primo turno (49,96% dei voti).

A sfidarlo il candidato del centrosinistra Gianluca Tittarelli (41,95%), che nei giorni scorsi ha raggiunto un accordo con la lista civica di Marco Sigona (3,48%).

Trani

A Trani (sindaco uscente di centrosinistra), sono in corsa Marco Galiano, sostenuto dal centrosinistra ma non dal M5S, che al primo turno ha ottenuto il 40,69% dei voti, e il candidato del centrodestra Angelo Guarriello, che si è fermato al 30,32%.

Nessun apparentamento fatto, decisivi potrebbero rivelarsi i voti di chi ha sostenuto il civico Giacomo Marinaro (21,5%).