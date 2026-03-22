Elezioni comunali 2026 in Francia, male l'estrema destra di Le Pen e la sinistra di Mélenchon. Bene i moderati

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Alle elezioni comunali 2026 in Francia frenano le forze estreme: il Rassemblement National di Marine Le Pen perde in città come Marsiglia, Tolone e Nîmes, mentre la sinistra legata a Mélenchon arretra in diverse realtà urbane. Si rafforza invece l’area moderata, con la rielezione di Édouard Philippe a Le Havre in vista del 2027.

Delusione Le Pen alle elezioni in Francia

Dai primi risultati delle elezioni comunali in Francia emerge un dato chiaro: le forze politiche più radicali, sia di destra che di sinistra, non sono riuscite a imporsi in diverse città chiave.

Il Rassemblement National, guidato da Marine Le Pen, ha subito battute d’arresto significative soprattutto nel Sud del Paese, area storicamente favorevole all’estrema destra.

ANSA

In città come Tolone e Nîmes, i candidati sostenuti dal RN sono stati superati da liste locali e coalizioni più moderate, evidenziando una difficoltà a trasformare il consenso nazionale in vittorie amministrative concrete.

Parallelamente, anche il fronte della sinistra radicale non ha ottenuto i risultati sperati. Le alleanze che includono La France Insoumise, il movimento guidato da Jean-Luc Mélenchon, hanno registrato sconfitte in città rilevanti come Poitiers, Besançon e Limoges.

L’analisi del voto

Secondo analisi di testate come Le Monde e Le Figaro, i risultati non fanno altro che confermare una tendenza tipica delle elezioni municipalie, con il peso determinante delle dinamiche locali rispetto alle grandi appartenenze politiche nazionali.

Gli elettori tendono infatti a premiare candidati radicati sul territorio e amministratori uscenti, penalizzando le formazioni percepite come troppo ideologiche.

Tra i risultati più significativi spicca la riconferma a sindaco di Édouard Philippe nella città di Le Havre. Figura centrale dell’area moderata e vicino al presidente Emmanuel Macron, Philippe aveva dichiarato nei mesi scorsi che una mancata rielezione avrebbe compromesso una sua possibile candidatura alle presidenziali del 2027.

I fattori del voto

L’altro elemento evidenziato dalla stampa francese riguarda l’affluenza, che si mantiene su livelli moderati, in linea con precedenti tornate amministrative. Si tratta di un fattore che tende a favorire i candidati più conosciuti a livello locale, spesso sindaci uscenti o figure già inserite nel tessuto sociale delle città.

I risultati delle comunali rappresentano un importante banco di prova in vista del voto per le presidenziali del 2027. Sebbene il RN continui a mantenere un forte consenso nei sondaggi nazionali, le difficoltà a livello locale potrebbero rappresentare un limite strutturale.

Allo stesso tempo, la sinistra guidata da Mélenchon fatica a costruire coalizioni efficaci nei territori, mentre l’area centrista legata a Macron mostra una maggiore tenuta.