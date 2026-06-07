Elezioni comunali 2026 primo turno e ballottaggi, dove si vota e quando: i casi ad Arezzo, Lecco e Viareggio

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Il tempo dei ballottaggi è arrivato. Due settimane dopo le elezioni comunali 2026, in circa 42 cittadine e sei capoluoghi di provincia almeno un milione di elettori sono richiamati alle urne, nuovamente aperte per chiudere i conti. Gli aventi diritto potranno presentarsi domenica 7 giugno dalle 7 alle 23 e lunedì 8 giugno dalle 7 alle 15. A fare da termometro politico sono, ovviamente, i sei capoluoghi di provincia: Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani.

Ballottaggi 2026, quando si va a votare

Come anticipato, due settimane dopo le elezioni comunali è tempo di ballottaggi. Il richiamo alle urne interessa circa 42 cittadine con più di 15 mila abitanti e sei capoluoghi di provincia.

Il primo giorno è previsto per domenica 7 giugno, dalle 7 alle 23, mentre si continuerà lunedì 8 giugno con i seggi aperti dalle 7 alle 15.

ANSA

Alle urne sono richiamati circa un milione di elettori. I capoluoghi di provincia interessati dal ritorno alle urne sono Arezzo, Agrigento, Macerata, Trani, Lecco e Chieti.

Anche in Sardegna sarà una due giorni di ballottaggi: circa 400 mila votanti sono chiamati alle urne in 148 comuni.

La sfida nei capoluoghi dopo le elezioni comunali

Come di consueto, il vero termometro dell’andamento dei partiti nel Belpaese è dato dai risultati che potrebbero arrivare nei capoluoghi di provincia.

In questi due giorni di ballottaggio, quindi, la sfida è tutta nelle sei città principali appena riportate. Netta è la suddivisione tra le correnti di centrodestra e centrosinistra. A Lecco, ad esempio, Filippo Boscagli parte con il 48,7% per il centrodestra, la stessa corrente che ad Arezzo ospita Marcello Comanducci con il 43,8% e Sandro Porcaroli a Macerata con il suo 49,9%.

Per quanto riguarda il centrosinistra, invece, ad Agrigento Michele Sodano riparte con il 39,1% mentre a Chieti c’è il 47,2% di Giovanni Legnini. A Trani, invece, Marco Galiano si presenta con il 40,7%.

Perché si va ai ballottaggi

I ballottaggi, sostanzialmente, interessano i comuni con più di 15 mila abitanti. Il ritorno alle urne è previsto due settimane dopo il primo turno e riguarda i due candidati a sindaco che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

Se nessuno dei due è riuscito a ottenere il 50% + 1 dei voti, allora gli aventi diritto dovranno ripresentarsi ai seggi ed esprimere le loro preferenze. Se nel corso delle elezioni comunali è consentito il voto disgiunto, tuttavia, ai ballottaggi funziona diversamente: il votante dovrà indicare con una “x” esclusivamente il nome del candidato sindaco.