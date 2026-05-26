Elezioni Comunali 2026, reazione di Cacciari dopo la vittoria di De Luca a Salerno: "C'è chi è cocainomane..."

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Il filosofo ed ex sindaco di Venezia, Massimo Cacciari, ha commentato le elezioni Comunali 2026 del 24 e 25 maggio. Su Vincenzo De Luca che sarà sindaco di Salerno per la quinta volta, il saggista e opinionista non le ha mandate a dire: “Cose da manicomio. Ma questi sono vizi: c’è chi è cocainomane e chi vuole fare il politico a vita“.

Elezioni Comunali 2026, il commento di Massimo Cacciari

Intervistato dal Corriere della Sera, Massimo Cacciari ha commentato i risultati delle ultime elezioni Comunali 2026.

Il filosofo ha iniziato ad analizzare soprattutto la situazione politica di Venezia, dove lui è stato sindaco nel 1993, 1997 e 2005.

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“Il crollo dell’affluenza è stato pazzesco, e il distacco di Martella dal nuovo sindaco Simone Venturini è stupefacente, una cosa mai successa prima”, ha detto.

Cacciari su De Luca: “C’è chi è cocainomane…”

Durissimo il parere di Cacciari su Vincenzo De Luca. L’ex presidente della Regione Campania, infatti, è stato eletto sindaco di Salerno per la quinta volta.

“Cose da manicomio. Ma questi sono vizi: c’è chi è cocainomane e chi vuole fare il politico a vita”, ha detto.

Su una sua ipotetica candidatura come sindaco di Venezia, invece, Cacciari è stato categorico: “Neanche sotto le più infami torture“.

Cacciari duro su Andrea Martella

Ritornando su Andrea Martella, il candidato di centrosinistra alle elezioni Comunali a Venezia, Massimo Cacciari non ha dubbi: “Mio nipote Tommaso, per dire, avrebbe preso più voti di lui”.

L’ex sindaco poi definisce Martella “un giovane vecchio, un politico puro” con una “carriera da eterno numero 2, numero 3, una volta al seguito di Veltroni, un’altra al seguito di Orlando, un’altra ancora di Bersani”.

Secondo Cacciari in sostanza “non è così che si crea entusiasmo tra gli elettori. Ci sarebbe voluta una figura diversa, come la Salis a Genova”.

Campo largo, Vannacci e Meloni

Per il filosofo “il campo largo non si discute”, essendo “necessario per vincere le elezioni”. Anche perché, ha detto, “Giorgia Meloni è intelligente, lo penso da sempre”.

Piuttosto, ha spiegato Cacciari, Conte e Schlein dovrebbero “cominciare a dire qualcosa agli elettori in vista delle Politiche del 2027: sullo stato sociale e con quali politiche fiscali, quale politica estera, che posizione assumere in Europa”.

Per quanto riguarda l’estrema destra dell’ex generale Roberto Vannacci, Cacciari non è sembrato preoccupato o spaventato: “Vannacci mi fa ridere. Mi spaventano Trump, Thiel, Musk, Xi, gli ayatollah e Netanyahu. Anzi, Netanyahu mi fa orrore“.