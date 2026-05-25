Elezioni Comunali 2026, uomo fermato a Mugnano in scooter con 11 schede: denunciato per corruzione elettorale

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

I controlli dei Carabinieri vicino ai seggi nel Napoletano hanno portato a due denunce per corruzione elettorale durante le elezioni Comunali 2026. A Mugnano un netturbino di 49 anni è stato sorpreso con 11 tessere elettorali di altri cittadini e fac-simile precompilati nascosti nello scooter, mentre a Casandrino un trentanovenne è stato fermato con materiale propagandistico e 1.600 euro in contanti.

Elezioni comunali 2026, blitz dei Carabinieri a Mugnano

Nel corso delle votazioni per il rinnovo delle amministrazioni locali, i Carabinieri della stazione di Mugnano di Napoli della sezione operativa di Marano hanno intercettato un quarantanovenne nei pressi di un seggio scolastico in via Cristoforo Colombo.

I militari dell’Arma hanno attivato i controlli dopo aver osservato l’uomo, un operatore ecologico già noto alle Forze dell’Ordine, mentre consegnava una tessera elettorale a un cittadino prima di tentare di allontanarsi a bordo del proprio ciclomotore.

ANSA

elezioni Comunali 2026 Mugnano

La perquisizione del mezzo ha permesso di scoprire, nel vano sottosella dello scooter, 11 tessere elettorali intestate ad altrettanti residenti del comune campano, accompagnate da diversi volantini che riproducevano un fac-simile della scheda ufficiale con le preferenze di voto già compilate. L’uomo è stato immediatamente bloccato e deferito all’autorità giudiziaria con l’accusa di corruzione elettorale.

L’altro caso scoperto a Casandrino

Un episodio molto simile si è verificato a breve distanza sia di tempo che di spazio, nel vicino comune di Casandrino.

I Carabinieri della stazione di Grumo Nevano e i militari della sezione radiomobile della compagnia di Caivano sono intervenuti a seguito di alcune segnalazioni relative a due individui che, muovendosi a bordo di due scooter, stavano creando fastidio nei pressi degli uffici elettorali.

Il pattugliamento delle strade limitrofe ha consentito di rintracciare e fermare uno dei sospettati, un trentanovenne del posto con precedenti di polizia, trovato in possesso di materiale illecito destinato a condizionare gli esiti del voto.

I sequestri dei Carabinieri

La perquisizione personale eseguita sul trentanovenne ha portato al sequestro di 1.600 euro in contanti, suddivisi in banconote di vario taglio, e di un quantitativo consistente di volantini e schede fac-simile precompilate del tutto simili a quelle rinvenute nell’operazione di Mugnano.

Oltre al denaro e alla propaganda, gli inquirenti hanno provveduto al sequestro probatorio dello smartphone dell’indagato, anch’egli denunciato per corruzione elettorale.

I dati informatici e la messaggistica istantanea contenuti nel dispositivo mobile sono ora al vaglio degli investigatori per accertare l’eventuale esistenza di una rete organizzata nell’area nord di Napoli che si muove per influenzare i risultati di questa tornata di elezioni Comunali.