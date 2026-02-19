Elezioni Comunali 24 e 25 maggio, si vota per il sindaco in 15 capoluoghi da Venezia a Reggio Calabria

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Il Consiglio dei ministri ha stabilito che il 24 e il 25 maggio si voterà per le elezioni amministrative in 626 comuni in tutta Italia per il rinnovo del consiglio comunale e l’elezione diretta del sindaco. Tra questi ci saranno anche 15 capoluoghi di provincia. In caso di ballottaggio, il secondo turno si svolgerà tra il 7 e l’8 giugno.

Dove si vota tra il 24 e il 25 maggio

Milioni di italiani saranno chiamati a votare tra il 24 e il 25 maggio prossimi per rinnovare il consiglio comunale di 626 comuni in tutta Italia ed eleggere il sindaco.

La città più grande in cui si vota è Venezia, che è anche l’unico capoluogo regionale tra i comuni che andranno al voto questa primavera.

Venezia è governata da una giunta di centrodestra guidata da Luigi Brugnaro, che è al secondo mandato e non può più ricandidarsi. Il centrosinistra ha scelto come candidato Andrea Martella, mentre il centrodestra deve ancora decidere.

I capoluoghi di provincia dove si voterà a maggio

Oltre a Venezia, ci sono altri 14 capoluoghi di provincia dove si voterà a maggio. Si tratta di Reggio Calabria, Lecco, Mantova, Arezzo, Pistoia, Prato, Fermo, Macerata, Chieti, Avellino, Andria, Trani, Crotone, Salerno.

Il centrosinistra giocherà in difesa, visto che dei 14 comuni capoluoghi di provincia al voto, sei (Reggio Calabria, Lecco, Mantova, Chieti, Andria e Trani) erano governati da sindaci di quell’area politica.

A questi si dovrebbero aggiungere anche Prato e Salerno, che al momento sono commissariati per le dimissioni di sindaci che facevano riferimento al centrosinistra.

Il centrodestra governava invece tre comuni, Arezzo, Pistoia e Macerata. Fermo, Avellino e Crotone avevano invece in carica sindaci che facevano riferimento a liste civiche.

Come si vota per le elezioni amministrative

Per votare alle elezioni amministrative bisogna presentarsi ai seggi dei propri comuni con un documento di identità e con la tessera elettorale valida.

Per i comuni sopra i 15.000 abitanti, in caso nessuno dei candidati superi il 50%+1 dei voti totali, si terrà un ballottaggio, tra il 7 e l’8 giugno.

Oltre a eleggere il sindaco, si potranno scegliere anche i membri del consiglio comunale.