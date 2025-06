Elezioni comunali a Pescara da ripetere in 27 sezioni, Tar annulla la proclamazione del sindaco Carlo Masci

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Il Tar dell’Abruzzo ha accolto parzialmente il ricorso presentato contro il risultato delle elezioni comunali di Pescara del 2024. Il tribunale amministrativo ha annullato quindi la proclamazione del sindaco Carlo Masci e ha ordinato di ripetere le elezioni in 27 sezioni. Ora la procura dovrà valutare se sia stato commesso un reato.

A seguito del ricorso presentato da una candidata non eletta al Consiglio Comunale di Pescara nelle elezioni del 2024, il Tar dell’Abruzzo ha annullato i risultati delle votazioni per le elezioni comunali in 27 sezioni del capoluogo.

Di conseguenza, il tribunale ha annullato la proclamazione del sindaco Carlo Masci, di Forza Italia, e ha limitato i poteri del Consiglio comunale e della Giunta in carica alle questioni correnti.

Il voto dovrà quindi essere ripetuto nelle 27 sezioni in cui il risultato è stato ritenuto non valido. Il Tar ha trasmesso il fascicolo alla procura di Pescara, per valutare se siano stati commessi reati.

