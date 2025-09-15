Elezioni Comunali in Germania, l'estrema destra di AfD triplica i suoi elettori nel Land più popoloso

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Domenica 14 settembre ci sono state le elezioni comunali nel land tedesco del Nordreno-Vestfalia, la regione più popolosa della Germania. La CDU del cancelliere Friedrich Merz regge, restando di gran lunga il primo partito con il 34% dei consensi. In calo i socialdemocratici, al 22%, mentre vola l’estrema destra di AfD, che triplica i voti rispetto a 5 anni fa, salendo al 16%.

Elezioni comunali in Germania

In Germania il governo Merz può tirare un sospiro di sollievo, ma non può dormire sonni tranquilli.

Alle elezioni comunali di domenica nel land del Nordreno-Vestfalia la coalizione di governo ha tenuto e la CDU, il partito di centrodestra del cancelliere Merz, si è confermato prima forza con lo stesso risultato di 5 anni fa.

ANSA Il cancelliere tedesco Friedrich Merz

Ma a esultare è anche Alice Weidel, la leader del partito di estrema destra AfD, che ha triplicato i voti rispetto alle precedente tornata elettorale.

Le elezioni comunali in Nordreno-Vestfalia erano un importante appuntamento elettorale per la Germania, perché si tratta della regione più industrializzata e popolosa del Paese e del primo voto da quando il governo Merz è entrato in carica, a maggio.

I risultati del voto in Nordreno-Vestfalia

L’Unione Cristiano Democratica (CDU), il partito di centrodestra del cancelliere Friedrich Merz, ha vinto le elezioni comunali in Nordreno-Vestfalia.

La CDU ha ottenuto il 34% circa dei voti, restando il primo partito e mantenendo lo stesso risultato rispetto alle comunali di cinque anni fa.

Il Partito Socialdemocratico (SPD), la principale forza di centrosinistra e partner della CDU nella coalizione di governo, ha fatto registrare un lieve calo nei consensi, passando dal 24 al 22%.

Crollano i Verdi, scesi dal 20 all’11%, mentre vola il partito di estrema destra Alternative für Deutschland (AfD), che ha triplicato i voti rispetto al 2020, salendo al 16%.

Dato che si tratta di elezioni comunali, le percentuali descritte negli exit poll si basano sull’aggregazione dei risultati in tutti i comuni.

Chi è Alice Weidel, leader di AfD nel Bundestag

Per l’AfD si tratta di un risultato notevole, che sancisce il suo sfondamento anche nell’ovest della Germania.

Pur essendo cresciuta molto negli ultimi anni a livello nazionale, la base elettorale del partito finora era concentrata nella parte orientale.

Esulta Tino Chrupalla, leader dell’AfD: “Siamo una Volkspartei”, un partito radicato in tutti gli strati della popolazione tedesca.

Ed esulta Alice Weidel, leader del partito nel parlamento tedesco, il Bundestag, dove l’AfD è il secondo partito.

C’è soprattutto lei dietro il successo di AfD e la sua trasformazione da piccolo partito borghese e radicale a movimento populista di massa di estrema destra.

Nonostante le diverse contraddizioni che la contraddistinguono. Dichiaratamente lesbica, unita civilmente con una regista di origini cingalesi, vive in Svizzera con due figli adottivi ma invoca la famiglia tradizionale.

Nata in una famiglia di imprenditori, 46 anni, studi in economia, ha lavorato presso la banca d’investimento Goldman Sachs e ha trascorso diversi anni in Cina prima di entrare in politica.