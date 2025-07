Elezioni da ripetere a Pescara, al voto per le comunali 24 e 25 agosto in 27 sezioni dopo la sentenza del Tar

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Pescara torna al voto. Il prefetto ha firmato il provvedimento che annulla l’esito della tornata elettorale del 2024. Le nuove elezioni sono disposte per 27 sezioni su 270, che richiamano i cittadini alle urne tra domenica 24 e lunedì 25 agosto.

Nuove elezioni a Pescara

Si torna al voto a Pescara. L’esito della giornata elettorale del 2024 è stato annullato dal prefetto. Sono 27 le sezioni su 270 nelle quali si tornerà al voto.

La decisione porta i cittadini delle seguenti sezioni nuovamente alle urne:

2

25

28

31

42

43

44

45

46

47

51

55

57

71

73

74

78

89

90

95

117

137

140

145

157

166

169.

ANSA Si torna al voto a Pescara

Saranno coinvolti 16.000 elettori, che potranno esprimere nuovamente la propria preferenza.

Quando si voterà?

La decisione arriva dal prefetto di Pescara, Flavio Ferdani, che ha fissato l’ordinanza per le nuove elezioni in piena stagione estiva. I giorni prescelti sono sabato 24 e domenica 25 agosto.

Per alcuni la decisione è completamente folle, anche per via del prevedibile calo di affluenza. I motivi sono il caldo eccessivo della stagione, l’assenza di molti cittadini per ferie o lavori stagionali, che impediscono loro di recarsi alle urne.

Emergenza caldo

Il rischio che la popolazione non torni a votare è piuttosto alto, soprattutto perché Pescara è una delle città soggette a ondate di caldo estremo. È vero che luglio è il mese più caldo, ma anche agosto negli ultimi anni registra temperature elevatissime.

La notizia di andare a votare nel caldo di agosto coincide con la dichiarazione delle giornate di allerta di livello tre, caratterizzate da ondate di calore prolungate che mettono a rischio la salute per tre o più giorni consecutivi.

L’emergenza di livello 3 si configura come “bollino rosso”, cioè una condizione di pericolo con possibili effetti negativi sulla salute. Sono particolarmente a rischio gli anziani, i bambini e le persone con patologie croniche.