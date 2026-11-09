Elezioni Francia 2027, si candida Teddy Riner: potrebbe partecipare alle Olimpiadi nel judo da presidente

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Teddy Riner ha annunciato la propria candidatura alle elezioni presidenziali francesi del 2027. Il campione olimpico di judo, 37 anni, ha confermato la decisione lunedì 9 novembre con un video pubblicato sui social. La campagna elettorale parte con lo slogan La France qu’on veut, ovvero “La Francia che vogliamo”. La candidatura non comporterà necessariamente la fine della sua carriera sportiva: Riner non esclude infatti di partecipare alle Olimpiadi di Los Angeles 2028, anche nell’eventualità di una sua elezione all’Eliseo.

Teddy Riner candidato alle elezioni presidenziali in Francia del 2027

In un’intervista rilasciata a Le Parisien, Riner ha spiegato le ragioni della propria decisione, maturata dopo le Olimpiadi di Parigi del 2024.

Secondo il campione, i Giochi avevano dimostrato la capacità dei francesi di ritrovarsi uniti intorno a un obiettivo comune, prima che tornassero a emergere le divisioni politiche e sociali.

“Sarebbe irresponsabile rimanere in silenzio e semplici spettatori di ciò che sta accadendo nel nostro Paese” ha dichiarato.

Teddy Riner ha affermato di voler restituire ai cittadini fiducia nel futuro, rivolgendo particolare attenzione ai giovani e alle persone che incontrano difficoltà economiche.

Il judoka ha precisato di non riconoscersi nelle tradizionali divisioni tra destra e sinistra.

La sua candidatura dovrà comunque soddisfare i requisiti previsti dal sistema elettorale francese, tra cui la raccolta di 500 firme di sostegno da parte di eletti abilitati.

Teddy Riner potrebbe partecipare alle Olimpiadi 2028 anche da presidente

Teddy Riner è ancora un atleta in attività e punta ai Giochi olimpici di Los Angeles, in programma nel 2028, un anno dopo le elezioni presidenziali.

Interrogato sulla possibilità di partecipare alla competizione anche in caso di elezione, il judoka non ha escluso questa eventualità.

“No, se la posizione lo permette e se il popolo francese lo permette” ha risposto alla domanda sulla sua presenza alle Olimpiadi.

La partecipazione resterebbe comunque subordinata alle condizioni sportive, alla qualificazione e alla compatibilità con gli eventuali impegni istituzionali.

Teddy Riner ha inoltre respinto l’idea che la propria candidatura sia soltanto simbolica, sottolineando di voler essere considerato anche al di fuori dei risultati ottenuti nel judo.

Il programma politico

Nell’intervista il candidato ha anticipato alcuni dei temi che intende affrontare durante la campagna.

Sul fronte economico, Teddy Riner propone di aumentare gli stipendi netti attraverso interventi fiscali, riducendo la distanza tra quanto costa un lavoratore e quanto riceve effettivamente in busta paga.

Ha inoltre dichiarato di voler consentire a chi lo desidera di lavorare di più, senza eliminare il riferimento alla settimana lavorativa di 35 ore.

Un altro punto riguarda la riforma delle pensioni, che considera necessaria per garantire la sostenibilità del sistema.

Il campione olimpico ha parlato anche della possibilità di introdurre una componente finanziata attraverso la capitalizzazione, mantenendo i principi di solidarietà del sistema francese.

Sul debito pubblico ha annunciato l’intenzione di ridurre alcune spese e migliorare l’efficacia degli investimenti, rinviando ulteriori dettagli alla presentazione del programma completo.

Infine Teddy Riner ha annunciato l’avvio di un sito dedicato alla campagna e la creazione di un’associazione per organizzare le attività e raccogliere finanziamenti.

Ha inoltre spiegato di voler incontrare i cittadini sul territorio e di essere stato contattato da altri aspiranti candidati, senza però aver accettato le proposte ricevute.

Sulla possibilità di alleanze con altre forze politiche, lo sportivo ha ribadito la volontà di presentare un progetto autonomo, rivolto a elettori di orientamenti differenti.