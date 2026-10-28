Elezioni in Brasile, Flavio Bolsonaro fugge dopo la sconfitta: perché e dove è andato

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Flavio Bolsonaro è fuggito dal Brasile e sarebbe arrivato in Florida dove si trova già il fratello. Dopo l’esito delle elezioni che hanno visto la sua sconfitta a favore di Lula, all’ormai senatore era stato annullato il passaporto e imposto il divieto di lasciare il Paese. Gli Usa sarebbero pronti a dare asilo al candidato di destra e figlio dell’ex presidente Jair.

La fuga dal Brasile di Bolsonaro

Due giorni dopo la sconfitta alle elezioni in Brasile, Flavio Bolsonaro è fuggito verso gli Stati Uniti, violando il divieto dei giudici di lasciare il suo Paese.

I suoi passaporti erano stati annullati il 27 ottobre mattina dopo che si era rifiutato di consegnarli come gli era stato richiesto nella giornata del 26 ottobre.

ANSA

“I passaporti di Flavio Bolsonaro sono stati annullati”, ha dichiarato la fonte, aggiungendo che “non esiste alcuna registrazione formale dell’uscita di Flavio Bolsonaro dal Paese”.

Il presidente Lula ha criticato il rivale per aver lasciato il Brasile dopo che la polizia federale aveva chiesto la consegna dei suoi passaporti. “Questo cittadino, la persona più bugiarda che abbia mai visto in vita mia, non ha alcun rispetto della verità. Questo atto è vergognoso”.

L’arrivo in Florida negli Usa

Bolsonaro è atterrato in Florida poco dopo la mezzanotte ora italiana, negli Stati Uniti avrebbe incontrato il fratello Eduardo, anche lui latitante, che vive lì da tempo.

Dopo ore di speculazioni, la conferma è arrivata da parte delle autorità statunitensi all’agenzia Reuters. Secondo la Cnn Brasile, con lui ci sarebbero la moglie Fernanda e le due figlie Luiza e Carolina.

Gli Stati Uniti sarebbero pronti a dare asilo al candidato di destra e figlio dell’ex presidente Jair. Anche il fratello si trova appunto negli Usa grazie a un permesso rilasciato dalla Casa Bianca.

Persino il padre dei due, l’ex presidente Jair Bolsonaro, era andato in America del Nord dopo essersi rifiutato di riconoscere la sconfitta contro Lula nel 2022. Alla fine era tornato in Brasile, dove è stato condannato a 27 anni per aver pianificato un colpo di Stato.

Perché Flavio Bolsonaro è fuggito dal Brasile

Eduardo Bolsonaro, prima del voto, aveva affermato che una sconfitta elettorale del fratello avrebbe reso necessario un trasferimento.

“Se mio fratello non dovesse vincere, sono a favore di un suo allontanamento dal Paese“, aveva detto al podcaster Steven Crowder.

L’ultimo intervento pubblico di Flavio Bolsonaro, 45 anni, risale al pomeriggio di lunedì 26 ottobre, quando in un video sui social ha affermato di aver ricevuto il divieto di lasciare il Brasile e l’ordine di consegnare i passaporti.

La polizia brasiliana indaga su di lui per corruzione in relazione al finanziamento di “Dark Horse”, il film biografico sul padre Jair, agli arresti domiciliari per aver complottato un golpe. Bolsonaro Jr. ha sempre negato di aver compiuto alcun reato.

Il senatore perderà l’immunità parlamentare alla scadenza del mandato, a gennaio. Forse è riuscito a lasciare il Brasile grazie al passaporto italiano, arrivando a piedi nell’Argentina di Milei.

Come ha fatto a lasciare il Paese

Il ministero della Sicurezza e le autorità migratorie dell’Argentina ha inizialmente smentito le notizie diffuse da media locali secondo cui il senatore sarebbe entrato nel Paese vicino.

Allo stesso tempo, fonti hanno riferito al quotidiano O Globo che Bolsonaro Jr. si sarebbe recato a Puerto Iguacu, in Argentina, e di lì avrebbe preso un aereo verso Miami.

Un alto funzionario della Polizia Federale brasiliana ha dichiarato che Bolsonaro non ha lasciato il Paese attraverso alcun valico di frontiera regolare.

Successivamente su X, la Direzione Nazionale delle Migrazioni argentina ha comunicato che “alle ore 22:50 del 27/10 sono entrati attraverso il valico di frontiera del Ponte Internazionale Tancredo Neves, nella provincia di Misiones, Flavio Nantes Bolsonaro, Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro, Carolina Figueira Bolsonaro e Luiza Figueira Bolsonaro, in possesso di documenti di viaggio validi”.

“Alle ore 23:30, la delegazione in arrivo si è imbarcata su un volo privato operato dalla compagnia Baires Fly S.A. con destinazione la città di Guayaquil, in Ecuador, secondo quanto indicato nel piano di volo”, si legge ancora.