Elezioni in Brasile, testa a testa tra il presidente Lula e Bolsonaro jr: chi ha vinto e l’ombra di Trump

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Elezioni in Brasile dove si vota per le presidenziali e legislative 2026: è testa a testa tra i due candidati favoriti ossia Luiz Inácio Lula da Silva, del centrosinistra, e Flávio Bolsonaro, del centrodestra. Il primo è alla ricerca della riconferma, il secondo – figlio di Jair, ex presidente del Brasile, ora in carcere – della sua prima affermazione.

Elezioni in Brasile: sfida tra Lula e Bolsonaro

Urne chiuse in Brasile dove si è votato domenica 4 ottobre per il primo turno delle elezioni presidenziali. I brasiliani sono andati al seggio dalle 8 fino alle 17 locali, le 22 in Italia. Come riportato dai media locali, lo spoglio è già cominciato e i primi risultati sono attesi durante la notte nel nostro Paese. È testa a testa tra i due principali candidati: nei sondaggi era dato in vantaggio Lula da Silva (45% nelle intenzioni di voto) su Bolsonaro (43%).

Si è votato già all’estero con la consultazione che ha interessato circa 918 mila persone. Secondo i risultati provvisori, Lula sarebbe in testa anche tra chi ha votato a Roma (in 14.000) e a Milano (oltre 7.000), dove ha ottenuto il 50,16% delle preferenze. Risultato opposto con Bolsonaro avanti con il 51% dei voti rispetto al 41% di Lula, secondo i dati preliminari relativi al 20% delle schede scrutinate.

ANSA

Come funzionano le elezioni in Brasile

Ormai da anni in Brasile si utilizza un sistema di voto elettronico per contare tutti i voti in arrivano dai circa 500mila seggi sparsi in tutti i 27 stati del Paese. Nonostante siano quasi 160 milioni gli elettori chiamati al voto, ci si aspetta che i risultati arrivino presto grazie proprio allo scrutinio elettronico. Il voto in Brasile è di fatti obbligatorio: l’astensione va giustificata e chi non si presenta alle urne senza motivo deve pagare una multa. La partecipazione è invece facoltativa per i giovani di 16 e 17 anni, gli analfabeti e le persone con più di 70 anni.

Il grande equilibrio rende questo voto ancora più attenzionato a livello internazionale. Grande potenza del Sudamerica, il Brasile dovrà scegliere se proseguire con un governo di sinistra o seguire l’onda dell’America Latina e mettersi in scia dell’America di Donald Trump.

Secondo gli analisti, è molto probabile che si vada al secondo turno, previsto per il 25 ottobre. Se nessun candidato superasse la soglia del 50%, infatti, si andrà al ballottaggio tra i primi due.

Chi sono i due candidati

Da un lato c’è il presidente uscente del Brasile, Luiz Inácio Lula da Silva, del Partito dei Lavoratori (PT), dall’altro, il senatore Flávio Bolsonaro, del Partito Liberale.

Quasi 81enne, il veterano della sinistra Lula si è candidato per un quarto e ultimo mandato. Dopo aver votato, ha detto: “È una giornata gloriosa per il Brasile; scriviamo una nuova pagina nella storia del Paese. Ciò che è in gioco è un progetto: il popolo dovrà scegliere tra il rafforzamento della democrazia e la barbarie. Tra sviluppo e arretratezza. Tra crescita economica e regressione. Il popolo è sovrano e il risultato sarà accettato”.

Contro di lui il senatore Flávio Bolsonaro, 45 anni, figlio di Jair Bolsonaro, che ha governato il Paese tra il 2019 e il 2022 prima di finire in carcere con l’accuso di avere tentato un colpo di Stato. Vicino all’amministrazione Trump (in questi giorni è stata anche aperta dalla Polizia Federale un’inchiesta per possibili interferenze degli Stati Uniti nel voto), Bolsonaro ha detto: “Il Brasile ha bisogno di un cambiamento; il Brasile non sopporta più tanta sofferenza, tasse così elevate, tante donne uccise, tanta persecuzione politica”.