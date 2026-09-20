Elezioni in Germania, l'estrema destra Afd è prima in Pomerania e per il cancelliere Merz è "un disastro"

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La Germania è andata di nuovo al voto e dai primi exit poll l’AfD risulta al primo posto in Meclemburgo-Pomerania con il 37% dei voti, seguita dall’SPD al 35.5%. La CDU si ferma al 5.5%. Al terzo posto arriva Linke con il 6%. Il partito di estrema destra Alternative fur Deutschland in forte crescita, per il cancelliere Friedrich Merz: “È un disastro”.

Il trionfo di Afd agli exit poll in Mecemburgo-Pomerania

Dopo il recente successo dell’AfD in Sassonia-Anhalt, in Germania si è tornati a votare per le elezioni amministrative regionali in Meclemburgo-Pomerania e a Berlino.

Gli exit poll hanno mostrato una forte crescita del partito di estrema destra AfD. In Pomerania ha più che raddoppiato il risultato del 2021, attestandosi tra il 37% e il 38% contro il 16,7% di cinque anni fa, superando i socialdemocratici dell’Spd e distanziando nettamente i conservatori Cdu del cancelliere Friedrich Merz.

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Nella capitale, l’estrema destra si è attestata a una percentuale compresa tra il 13,5% e il 16% rispetto al 9% del 2023, secondo le rilevazioni delle emittenti Ard e Zdf che danno per vincente il partito della sinistra radicale Die Linke.

​Secondo le proiezioni, una possibile coalizione di governo vedrebbe SPD insieme a Linke e Verdi.

Merz: “È un disastro”

Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha commentato i risultati degli exit poll delle regionali, parlando alla Adenauer Haus.

“Oggi abbiamo due elezioni con due risultati molto diversi. In Meclembrugo il risultato è un disastro non possiamo abbellirlo. Nella nostra città il nostro candidato era in una situazione molto difficile”, ha detto il leader tedesco.

Merz ha affermato di voler “portare avanti il Paese”, sottolineando che la risposta sarà “fare le riforme“. “Mi assumo la responsabilità”, ha spiegato come cancelliere e come presidente del partito.

Cdu, il partito del cancelliere, ha subito un doppio schiaffo sprofondando sulla soglia del 5% nel Meclemburgo e perdendo anche a Berlino, dove finora aveva il sindaco, e dove ha trionfato la leader di sinistra Linke.

Il risultato in Pomerania rischia di non far entrare Cdu neppure in Parlamento, cosa che rappresenterebbe una prima volta nella storia del più grande partito tedesco.

Il cancelliere non pensa comunque alle dimissioni e ha detto di voler andare avanti. “La fiducia nelle istituzioni del nostro Paese diminuisce e viene attivamente minata dai partiti radicali di destra e di sinistra”, ha affermato ma “non si torna indietro nel passato”.

Il commento della leader di AfD

La leader dell’AfD, Alice Weidel, ha esortato il cancelliere federale Friedrich Merz a “trarre le conseguenze” dai risultati deludenti ottenuti dalla Cdu alle elezioni regionali.

Weidel ha dichiarato alla ZDF che la Cdu ha ottenuto risultati così deludenti nel Meclemburgo-Pomerania Anteriore, a Berlino e a livello federale anche perché, “ora siamo noi il partito più grande in Germania”.

“E questo significa chiaramente, a livello federale, che Friedrich Mez deve trarne le conseguenze. Deve farlo per il suo partito e anche per la Germania”. L’obiettivo dell’AfD sarebbe quello di avviare, a lungo termine, trattative con la Cdu.

Chi è il leader Afd in Meclemburgo-Pomerania

Il candidato dell’Alternativa per la Germania (AfD) per il Meclemburgo-Pomerania Anteriore è Leif-Erik Holm. Nato nel 1970, dal 2017 è membro del Bundestag, il parlamento federale tedesco.

Holm ha lavorato come conduttore radiofonico per l’emittente privata Antenne MV, ha studiato economia a Berlino e ha intrapreso la carriera politica nel 2013.

Da quell’anno, salvo una breve interruzione nel 2015, ricopre la carica di presidente regionale del suo partito nel Meclemburgo-Pomerania Anteriore. È stato il capolista dell’AfD nello stato alle elezioni federali tedesche del 2013 e ha guidato il partito anche alle elezioni statali del Meclemburgo-Pomerania Anteriore del 2016.

Durante la campagna elettorale, Holm ha messo in guardia contro la diffusione dell’Islam.