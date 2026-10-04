Elezioni in Lettonia, il plauso di Giorgia Meloni al filoeuropeista Andrid Kulbers rieletto premier

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La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, si è congratulata con Andris Kulbergs, appena confermatosi come primo ministro della Lettonia, cui ha augurato buon lavoro per i prossimi anni alla guida di un popolo che vuole “difendere la propria appartenenza all’Europa e all’Occidente”. Tra i due c’è stato anche un contatto telefonico.

Come sono andate le elezioni in Lettonia

Vittoria netta della Lista unita (As) e conferma del primo ministro uscente Andris Kulbergs in Lettonia. Il suo partito è stato il più votato alle elezioni parlamentari che si sono svolte sabato 3 ottobre, ottenendo il 35 per cento dei consensi e, secondo le proiezioni, 42 seggi in parlamento.

Tra i primi a congratularsi con Kulbergs c’è stata Giorgia Meloni. Prima i due si sono sentiti telefonicamente, come svelato dal lettone, poi la premier italiana ha scritto sui suoi canali social un augurio per il fresco candidato rieletto.

Il messaggio di Giorgia Meloni

A vincere in Lettonia, come detto, è stata quindi Lista Unita, partito del primo ministro uscente e che rappresentava il centrodestra in delle elezioni che però sono state caratterizzate dall’affluenza più bassa di sempre per le parlamentari (solo poco più del 50 per cento).

“Congratulazioni a Andris Kulbergs per la netta vittoria alle elezioni in Lettonia. Un risultato importante, che conferma la volontà del popolo lettone di difendere la propria libertà, la propria sicurezza e la propria appartenenza all’Europa e all’Occidente”, comincia così il messaggio della leader di Fratelli d’Italia.

Meloni poi continua con gli auguri: “L’Italia continuerà a lavorare insieme alla Lettonia per un’Europa più forte, sicura e capace di difendere i propri interessi e i propri valori. Buon lavoro, Andris”.

Chi è il premier Andris Kulbergs

Puntuale la risposta di Kulbergs che, commentando il post di Meloni, scrive: “Grazie, Giorgia, per i tuoi auguri calorosi e il tuo sostegno. Ha significato ancora di più ricevere la tua telefonata e avere l’opportunità di parlare con te di persona”.

“Dobbiamo continuare a rafforzare l’amicizia tra l’Italia e la Lettonia e lavorare insieme per rendere la nostra Europa più forte, difendendola dall’aggressione mentre investiamo sia nella nostra difesa che nelle nostre economie. Condividiamo gli stessi valori, e questo è fondamentale per la nostra identità europea, forza e unità”, ha chiosato.

La rielezione del primo ministro uscente Andris Kulbergs è stato un risultato sorprendente dato che i sondaggi lo davano intorno al 23 per cento, come riporta il Post. Kulbergs, sostenitore dell’Ucraina e filoeuropeo, aveva assunto l’incarico a maggio dopo la crisi di governo che aveva portato alle dimissioni della precedente prima ministra, Evika Silina. Membro dell’Ue e della Nato, la Lettonia confina con Russia e Bielorussia e proprio lo spauracchio di Mosca e l’invasione dell’Ucraina sono stati attori protagonisti durante la campagna elettorale.