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Il Partito popolare (Pp), il centrodestra guidato da Alberto Nunez Feijoo, è il primo partito della Spagna e, insieme a Vox, supera la maggioranza assoluta. Alle elezioni anticipate di domenica 29 novembre, con lo scrutinio al 60%, il Pp ha 133 seggi su 350 nel Congresso dei deputati, la camera bassa del Parlamento. Vox, l’estrema destra di Santiago Abascal, ne ha 52 e altri 2 sono della lista comune Upn-Pp in Navarra: in tutto 187 seggi, dieci in più dei 176 necessari per la maggioranza assoluta. I socialisti (Psoe) del premier in carica Pedro Sanchez scendono a 115.

Exit poll e scrutinio, Pp, Vox e Upn a 186 seggi: per eleggere il premier ne servono 176

L’exit poll di Sigma Dos, diffuso alle 20, attribuiva a Pp, Upn-Pp e Vox tra 175 e 184 seggi, con il minimo a uno dalla maggioranza assoluta. Lo scrutinio ha portato il totale a 186, due oltre il massimo previsto. La differenza viene da Vox: a 50 supera il tetto di 48 e ha 17 seggi più del 2023, quando ne aveva 33.

Il premier spagnolo viene scelto dal Congresso con un voto di investitura, su proposta del re. Alla prima votazione servono i 176 sì della maggioranza assoluta. Se mancano, si rivota dopo 48 ore e basta la maggioranza semplice, cioè più sì che no. Il Pp, che fa parte del Partito popolare europeo come Forza Italia, ha 134 seggi, tre meno dei 137 del 2023, e con Upn-Pp arriva a 136, quaranta sotto la soglia.

I socialisti di Sanchez scendono a 117, il Frente Amplio si ferma a 10 seggi

Il Psoe, che in Europa è nella stessa famiglia socialista del Pd, perde quattro seggi rispetto ai 121 del 2023 e resta sotto anche il minimo di 119 dell’exit poll. Alla sua sinistra il Frente Amplio, la nuova coalizione che ha preso il posto di Sumar, si ferma a 10 seggi. A guidarla è Ada Colau, ex sindaca di Barcellona. Sumar nel 2023 ne aveva 31, con Podemos dentro l’alleanza, mentre stavolta Podemos è rimasto fuori e al momento non ha seggi.

Tra i partiti regionali, gli indipendentisti catalani di Erc salgono da 7 a 11 seggi e Junts, il partito di Carles Puigdemont, scende da 7 a 5. Nei Paesi Baschi Eh Bildu passa da 6 a 7 e il Pnv da 5 a 3. Adelante Andalucia ne conquista 4.

Elezioni anticipate dopo i decreti sulla casa e affluenza record alle 18

Sanchez ha annunciato lo scioglimento delle Camere il 5 ottobre, tre giorni dopo la bocciatura in Congresso di due decreti sulla casa del suo governo, ai quali si era opposta anche Junts. La legislatura sarebbe finita nel 2027.

Domenica alle 18 aveva già votato il 68,1% degli aventi diritto, secondo il ministero dell’Interno, circa 15 punti più dello stesso orario del 2023 e il livello più alto mai registrato a quell’ora.

Anche nel 2023 i numeri della notte cambiarono con il voto dall’estero, che spostò un seggio a Madrid dai socialisti ai popolari: il Pp passò da 136 a 137 seggi e il Psoe da 122 a 121. Le nuove Camere si riuniranno il 23 dicembre alle 10, come previsto dal calendario che porta alla nuova legislatura.