Elezioni in Ungheria, l'opposizione di Peter Magyar ha vinto: Orban ammette la sconfitta e si congratula

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Il primo ministro uscente dell’Ungheria Viktor Orban si è congratulato con il leder del partito di opposizione Tisza Peter Magyar per aver vinto le elezioni parlamentari. Lo spoglio è ancora in corso, ma arrivato a circa la metà dei voti, Tisza avrebbe ottenuto più del 65% e potrebbe anche raggiungere i 133 seggi necessari per cambiare la Costituzione.

Viktor Orban ha perso le elezioni in Ungheria

Dopo 16 anni consecutivi al governo, Viktor Orban e il suo partito Fidesz hanno perso il controllo del parlamento ungherese. Il premier uscente ha infatti ammesso la sconfitta alle elezioni, congratulandosi con il leader dell’opposizione Peter Magyar.

L’ammissione è avvenuta a spoglio ancora in corso. Quando Orban ha parlato erano stati scrutinati circa il 45% dei seggi e Tisza, il partito di Magyar, era proiettato a 135 seggi dei 199 totali disponibili.

ANSA

I sondaggi precedenti al voto davano Tisza in vantaggio, ma non in maniera così netta. Con più di 133 seggi, Magyar potrebbe cambiare la costituzione ungherese, dopo aver promesso, in campagna elettorale, che avrebbe smantellato le riforme di Orban.

L’importanza delle elezioni in Ungheria

Subito dopo l’ammissione di sconfitta di Orban, molti leader europei si sono congratulati con Magyar per la vittoria. Tra questi anche il presidente francese Emmanuel Macron e la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen.

Le elezioni in Ungheria erano particolarmente importanti per l’Ue. Orban, da anni, governava il Paese in un modo spesso definito illiberale da Bruxelles, ma soprattutto era tra i più importanti alleati di Vladimir Putin all’interno dell’Unione.

Più volte l’Ungheria si era opposta agli aiuti economici che l’Ue ha inviato in Ucraina, e ha tentato di bloccare anche il prestito da 92 miliardi di euro che Bruxelles ha fornito nei mesi scorsi a Kiev.

Magyar si è detto pronto a smantellare le riforme illiberali di Orban e a riavvicinarsi all’Ue, ma sull’Ucraina è rimasto più vago.

La soglia dei due terzi dei seggi

Anche se il risultato generale delle elezioni in Ungheria è appurato, rimane un dato da valutare per misurare il successo dell’opposizione a Orban.

Se Tisza riuscirà a ottenere più di 133 seggi in parlamento, i due terzi dell’assemblea, potrà infatti cambiare la costituzione senza bisogno di alcun accordo con Fidesz.

In questo modo, Magyar potrebbe, come ha promesso in campagna elettorale, smontare l’insieme di norme che avevano indebolito la democrazia ungherese, soprattutto per quanto riguarda la divisione tra i poteri dell’esecutivo e della magistratura.