Elezioni in Usa, la sfida di Ilaria Salis a Meloni: "Dopo Orban, Vucic, Bolsonaro e Trump avanti il prossimo"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Dopo la disfatta di Trump alle elezioni di midterm negli Usa, sui social circola una grafica con Orban, Vucic, Bolsonaro e Trump barrati e il nome di Giorgia Meloni sotto: “Avanti il prossimo!”. In sottofondo, “Feeling Good” di Nina Simone. Il post arriva dalla pagina di Ilaria Salis, che in questo modo prova a mettere pressione alla premier.

Ilaria Salis punge Giorgia Meloni

Quattro nomi cancellati con una riga di pennarello rosso e ce ne potrebbe essere quinto, in attesa. È la grafica che dalla giornata di mercoledì 4 novembre circola su Facebook, all’indomani della sconfitta dei repubblicani nelle elezioni di metà mandato negli Stati Uniti.

In alto, uno sotto l’altro, compaiono Orban, Vucic, Bolsonaro e Trump, tutti barrati. Sotto, in nero e a caratteri più grandi, c’è il nome di Giorgia Meloni. Chiude il messaggio uno slogan in rosso: “Avanti il prossimo!”. A fare da sottofondo al post è “Feeling Good”, il classico portato al successo da Nina Simone, una canzone che celebra l’arrivo di un nuovo giorno e di una nuova vita.

Il commento alle elezioni di midterm negli Usa

Il contenuto è comparso sulla pagina dell’eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra Ilaria Salis, che già in mattinata aveva commentato il voto americano sui social con toni eloquenti. “Sconfitta cocente per Donald Trump, l’alleato-padrone degli pseudo-patrioti italiani ed europei” si leggeva. “Una vittoria resa possibile anche dalla crescente forza della componente socialista all’interno del Partito Democratico americano. Meloni, sei la prossima! Il vento sta cambiando…”. In coda, l’hashtag #NoKings, diventato il simbolo delle mobilitazioni contro il presidente statunitense.

Donald Trump è l’ultimo dei leader di estrema destra a incassare una sconfitta elettorale negli ultimi mesi. Nel voto del 3 novembre i democratici hanno strappato ai repubblicani sia la Camera dei rappresentanti che il Senato, conquistando sette seggi in Stati considerati da tempo roccaforti conservatrici, dal Texas al Kansas. Trump ha riconosciuto la sconfitta con una serie di messaggi su Truth, pur attaccando gli avversari. Il vicepresidente JD Vance ha indicato due cause precise: “Abbiamo perso per la guerra in Iran e il carovita”.

La “non reazione” di Meloni

A Roma la premier ha scelto di non commentare. Interpellata a margine delle celebrazioni all’Altare della Patria, Meloni ha tagliato corto: “Di America parliamo in un altro momento. Adesso è la Festa delle forze armate, il 4 novembre”. Una linea di prudenza messa nero su bianco anche in un dossier riservato inviato da Fratelli d’Italia ai propri parlamentari, che si apre con la frase “Fratelli d’Italia non si lascia andare a tifoserie”.

Sulla stessa lunghezza d’onda Antonio Tajani: “Noi rispettiamo sempre e comunque la volontà del popolo americano”. La Lega, in una nota, ha invece letto il risultato come un effetto dei conflitti e dei rincari: “Riteniamo che nel risultato americano abbiano pesato soprattutto le guerre, le tensioni internazionali e l’aumento del costo della vita, le cui conseguenze ricadono direttamente sulle famiglie”.

Esulta l’opposizione

Di tutt’altro tenore le reazioni nel centrosinistra, che prova a trasferire il verdetto di Washington sulla politica italiana. Per Nicola Fratoianni (Avs) si è trattato di un'”onda popolare” che ha travolto “il circo allucinato e pericoloso di miliardari”. Giuseppe Conte (M5S) ha scritto che “il segnale giunto stanotte dagli Stati Uniti è un monito che parla a tutti: la partecipazione di chi esprime l’urgenza di voltare immediatamente pagina è fondamentale. Possiamo davvero cambiare le cose”.

Elly Schlein (Pd) ha parlato della “speranza delle persone” che supera “l’arroganza di queste destre al potere. E l’unità è più forte di chi ci vuole dividere”. Ancora più diretto Riccardo Magi di +Europa: “Trump ha pagato il prezzo della sua prepotenza e dei suoi disastri alle elezioni di Mid Term. Meloni la pagherà alle politiche. Il centrosinistra si faccia trovare pronto a governare”.