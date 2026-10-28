Elezioni Israele 2026, exploit delle liste arabe e duello Netanyahu-Eisenkot: non c'è maggioranza, i risultati
I risultati parziali delle elezioni in Israele del 2026 e come potrebbe formarsi il nuovo governo
Lo spoglio non è ancora terminato, lo scenario delineato al momento sorride a Benjamin Netanyahu. Non c’è maggioranza assoluta con oltre il 70% delle urne scrutinate. Netanyahu è in testa di un soffio, Likud è il primo partito, con la sua coalizione che è in testa a quella dell’opposizione. Una situazione che potrebbe portare ad un governo di coalizione. Gli israeliani alle urne hanno registrato la partecipazione più alta da 27 anni a questa parte. Tradotto in percentuali, ha votato il 77,7% degli israeliani.
- Elezioni in Israele, cosa sta facendo Netanyahu
- I partiti arabi
- Perché Netanyahu non avrebbe al momento la maggioranza
Elezioni in Israele, cosa sta facendo Netanyahu
Attualmente sono state scrutinate oltre il 70% per cento delle urne e per Netanyahu si registra un calo di preferenze, i seggi scendono a 54.
Lo schieramento di opposizione guidato da Gadi Eisenkot, al momento è sostanzialmente come in passato, 48 i seggi ottenuti.
Donald Trump, presidente degli Stati Uniti, ha commentato i primi risultati su Truth.
“Quando il presidente Trump ha espresso il suo sostegno a Bibi Netanyahu, la situazione è completamente cambiata, e ora quella che sembrava una sconfitta per un Grande Primo Ministro, appare essere un’insperata rimonta che ha portato a una fase di stallo, se non una vittoria per Netanyahu”, le sue parole.
I partiti arabi
Si può già parlare di crescita dei partiti arabi, stando sempre ai risultati parziali delle elezioni 2026 in Israele.
Due i parlamentari in più, lo schieramento arriva, nel complesso a 18 seggi, Ra’am è la formazione migliore.
Yair Golan, leader dei Democratici, continua a spingere verso un accordo tra opposizione e partiti arabo-israeliani per la formazione del governo. Queste le sue parole su X: “Abbiamo l’opportunità di formare un governo del cambiamento in partnership con i cittadini arabi di Israele. Ora serve coraggio. Serve leadership. Serve smettere di avere paura e iniziare ad agire”.
Perché Netanyahu non avrebbe al momento la maggioranza
A scrutinio ancora aperto i risultati delle elezioni 2026 in Israele potrebbero cambiare per Netanyahu con il conteggio delle schede dei militari e degli altri voti espressi nelle doppie buste.
61 seggi è la soglia necessaria per ottenere la maggioranza assoluta.
Per questo un eventuale accordo tra Netanyahu e altri partiti politici potrebbe delineare una maggioranza alternativa.
L’ipotesi di governo di coalizione era uno degli scenari più concreti prima di andare al voto.