Elezioni Israele 2026, exploit delle liste arabe e duello Netanyahu-Eisenkot: non c'è maggioranza, i risultati

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Lo spoglio non è ancora terminato, lo scenario delineato al momento sorride a Benjamin Netanyahu. Non c’è maggioranza assoluta con oltre il 70% delle urne scrutinate. Netanyahu è in testa di un soffio, Likud è il primo partito, con la sua coalizione che è in testa a quella dell’opposizione. Una situazione che potrebbe portare ad un governo di coalizione. Gli israeliani alle urne hanno registrato la partecipazione più alta da 27 anni a questa parte. Tradotto in percentuali, ha votato il 77,7% degli israeliani.

Elezioni in Israele, cosa sta facendo Netanyahu

Attualmente sono state scrutinate oltre il 70% per cento delle urne e per Netanyahu si registra un calo di preferenze, i seggi scendono a 54.

Lo schieramento di opposizione guidato da Gadi Eisenkot, al momento è sostanzialmente come in passato, 48 i seggi ottenuti.

Donald Trump, presidente degli Stati Uniti, ha commentato i primi risultati su Truth.

“Quando il presidente Trump ha espresso il suo sostegno a Bibi Netanyahu, la situazione è completamente cambiata, e ora quella che sembrava una sconfitta per un Grande Primo Ministro, appare essere un’insperata rimonta che ha portato a una fase di stallo, se non una vittoria per Netanyahu”, le sue parole.

I partiti arabi

Si può già parlare di crescita dei partiti arabi, stando sempre ai risultati parziali delle elezioni 2026 in Israele.

Due i parlamentari in più, lo schieramento arriva, nel complesso a 18 seggi, Ra’am è la formazione migliore.

Yair Golan, leader dei Democratici, continua a spingere verso un accordo tra opposizione e partiti arabo-israeliani per la formazione del governo. Queste le sue parole su X: “Abbiamo l’opportunità di formare un governo del cambiamento in partnership con i cittadini arabi di Israele. Ora serve coraggio. Serve leadership. Serve smettere di avere paura e iniziare ad agire”.

Perché Netanyahu non avrebbe al momento la maggioranza

A scrutinio ancora aperto i risultati delle elezioni 2026 in Israele potrebbero cambiare per Netanyahu con il conteggio delle schede dei militari e degli altri voti espressi nelle doppie buste.

61 seggi è la soglia necessaria per ottenere la maggioranza assoluta.

Per questo un eventuale accordo tra Netanyahu e altri partiti politici potrebbe delineare una maggioranza alternativa.

L’ipotesi di governo di coalizione era uno degli scenari più concreti prima di andare al voto.