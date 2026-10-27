Elezioni Israele 2026, il generale Gadi Eisenkot sfida Benjamin Netanyahu: cosa può succedere dopo il voto

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Alle elezioni in Israele, in programma il 27 ottobre 2026, il generale Gadi Eisenkot sfida Benjamin Netanyahu. Si tratta della sesta volta in dieci anni che il paese vota e come ricordato da Paolo Magri, Presidente del Comitato Scientifico dell’ISPI, sono usciti "governi molto complicati con dentro partiti diversissimi". Tra le ipotesi di cosa può succedere dopo il voto c’è anche quella di un governo di coalizione.

Elezioni Israele 2026, Eisenkot sfida Netanyahu: cosa sapere

Intervistato da Mattino Cinque nella puntata del 27 ottobre, Paolo Magri ha analizzato la situazione in Israele in vista delle elezioni.

"Il sistema proporzionale ha generato governi molto complicati con partiti che hanno messo anche Netanyahu sotto ricatto su molti temi", le sue parole.

Per l’esperto il vero punto è che "con questo sistema proporzionale sono testa a testa, ma la vera domanda è se qualcuno può ottenere la maggioranza".

Secondo Paolo Magri tra gli scenari c’è un governo con Netanyahu in carica ancora per un po’ perché non ottiene la maggioranza o un governo di coalizione.

Le differenze tra Netanyahu e Eisenkot

Il presidente del Comitato Scientifico dell’ISPI ha poi sottolineato come Netanyahu e Eisenkot "sono esattamente l’opposto anche se non sono l’opposto su molte scelte di politica estera, perché su quello in realtà c’è una certa continuità".

Per l’esperto "la grande differenza sarebbe sulla gestione della Cisgiordania"

Paolo Magri sottolinea inoltre che "va al voto un paese stanco, impaurito, arrabbiato e isolato internazionalmente, come non è mai stato"

Chi è Gadi Eisenkot, l’ex generale sfida Netanyahu alle elezioni in Israele

Gadi Eisenkot è uno dei principali esponenti dell’opposizione israeliana a Benjamin Netanyahu in vista delle elezioni parlamentari del 27 ottobre 2026.

Ex capo delle Forze armate, 66 anni, è alla guida di Yashar, formazione politica centrista che, secondo i sondaggi citati dalla stampa israeliana, potrebbe ottenere un numero significativo di seggi alla Knesset.

Nato a Tiberiade da una famiglia di immigrati marocchini e cresciuto a Eilat, Eisenkot ha iniziato la carriera militare nel 1978.

Dal 2015 al 2019 ha ricoperto l’incarico di capo di Stato maggiore dell’esercito israeliano, durante uno dei governi guidati da Netanyahu.

Il suo ingresso in politica risale al 2022, quando si è candidato nella coalizione Unità Nazionale di Benny Gantz.

Dopo gli attacchi di Hamas del 7 ottobre 2023, è entrato nel Gabinetto di guerra istituito dal governo, dal quale è uscito nel 2024 a causa delle divergenze sulla gestione del conflitto nella Striscia di Gaza.

Durante la guerra ha perso un figlio e due nipoti, uccisi in combattimento.

Nel 2026 ha avviato un proprio progetto politico, dando vita a Yashar, nome che in ebraico significa "retto", "onesto" o "giusto".

Il programma di Eisenkot attribuisce particolare importanza alla sicurezza nazionale e all’accertamento delle responsabilità per gli attacchi del 7 ottobre.

Tra le proposte figura la creazione di una commissione d’inchiesta indipendente per esaminare le carenze nella prevenzione dell’attacco di Hamas.

Sulla questione palestinese mantiene posizioni prudenti.

Non considera attualmente praticabile la soluzione dei due Stati e sostiene che qualsiasi accordo debba garantire la sicurezza di Israele.

Ha però criticato le violenze dei coloni estremisti in Cisgiordania e si è espresso contro l’annessione generalizzata dei territori palestinesi.