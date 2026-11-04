Elezioni Midterm Usa, Trump potrebbe affrontare un terzo impeachment dopo la vittoria dei Democratici

Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

Le elezioni di Midterm si chiamano così perché accendono i riflettori sul mandato del presidente degli Stati Uniti. I risultati rappresentano un giudizio sul suo operato e un vincolo sulle sue azioni future. Ma per Donald Trump potrebbe esserci anche altro all’orizzonte. La vittoria dei Democratici, che hanno conquistato la maggioranza sia alla Camera sia al Senato, potrebbe portare il presidente ad affrontare il terzo impeachment della sua storia. Il Congresso avrà infatti la capacità di investigare la sua gestione e di promuovere un’accusa formale, anche se controllare il Parlamento non garantisce di per sé i voti necessari per allontanare il tycoon dalla Casa Bianca.

Trump rischia davvero un terzo impeachment?

Il rischio di una nuova messa in stato d’accusa era stato evocato dallo stesso Trump durante la campagna elettorale. Parlando ai sostenitori in Texas, il presidente aveva invitato gli elettori a comportarsi come se il suo nome comparisse sulle schede. Il tycoon intendeva insomma presentare le Midterm come un referendum sulla propria presidenza. E aveva tuonato: “Se non vinciamo, finiranno per mettermi sotto impeachment”.

La vittoria Democratica rende ora possibile quello scenario, ma non lo trasforma certo in una decisione già acquisita. Dal 3 gennaio 2027, quando si insedierà il nuovo Congresso, i Dem potranno presiedere le commissioni parlamentari, convocare audizioni e richiedere documenti e testimonianze sull’operato della Casa Bianca.

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Si tratta del cosiddetto subpoena power, il potere di emettere ordini formali di comparizione o di consegna di documenti. È uno degli strumenti principali del congressional oversight, l’attività di controllo esercitata dal Congresso sull’esecutivo. Le indagini potrebbero precedere un eventuale impeachment, ma possono anche svolgersi senza arrivare alla messa in stato d’accusa.

Come funziona l’impeachment negli Usa e cosa significa

Negli Stati Uniti, l’impeachment è una procedura costituzionale che permette al Congresso di contestare a un presidente, o ad altri funzionari federali, condotte considerate particolarmente gravi. La Costituzione americana individua tre categorie: “Treason, Bribery or other high Crimes and Misdemeanors”. La formula significa “tradimento, corruzione o altri gravi crimini e illeciti”. Il significato dell’ultima espressione è oggetto di interpretazione e può comprendere gravi abusi del potere pubblico.

L’impeachment non coincide però con una condanna penale e, soprattutto, non comporta automaticamente la destituzione. La procedura si articola in due passaggi:

House impeachment : la Camera dei Rappresentanti approva a maggioranza semplice gli articles of impeachment, i capi d’accusa formali contro il presidente.

: la Camera dei Rappresentanti approva a maggioranza semplice gli articles of impeachment, i capi d’accusa formali contro il presidente. Senate impeachment trial: il Senato celebra il processo politico e decide se assolvere o condannare il presidente.

Quando la Camera approva almeno un capo d’accusa, il presidente è formalmente sottoposto a impeachment. Per rimuoverlo dall’incarico serve però una successiva condanna da parte del Senato. È esattamente la distinzione che ha permesso a Trump di restare in carica dopo il primo impeachment e di essere assolto anche nel secondo procedimento, celebrato dopo la fine del suo primo mandato.

Quanti voti servono per destituire Trump al Senato

Per approvare gli articoli di impeachment alla Camera basta la maggioranza semplice dei votanti. Al Senato, invece, la Costituzione richiede il voto favorevole di due terzi dei senatori presenti. Se partecipano tutti i 100 componenti, occorrono quindi 67 voti per condannare Donald Trump. La vittoria Democratica alle Midterm non garantisce una maggioranza così ampia. Anche disponendo dei numeri necessari per controllare il Senato, l’opposizione dovrebbe convincere una parte dei Repubblicani a votare contro il presidente.

In caso di processo a un presidente in carica, a presiedere il procedimento sarebbe il Chief Justice, il presidente della Corte Suprema degli Stati Uniti. La Camera nominerebbe poi gli impeachment manager, i deputati incaricati di sostenere l’accusa davanti al Senato.

Le accuse contro Trump: Ice, Iran, corruzione ed Epstein

Durante il secondo mandato di Donald Trump, alcuni parlamentari democratici hanno già presentato proposte di impeachment, senza ottenere l’approvazione della Camera. Nell’aprile 2025, il deputato Shri Thanedar aveva depositato sette articoli di impeachment riguardanti presunti abusi dei poteri presidenziali.

Le contestazioni comprendevano l’ostruzione della Giustizia, il mancato rispetto di decisioni giudiziarie, il blocco di fondi approvati dal Congresso, l’utilizzo dei poteri commerciali e presunte interferenze con le libertà costituzionali. Tra i temi sollevati figuravano anche il Doge, l’organismo per l’efficienza governativa associato a Elon Musk, e presunti conflitti tra interessi pubblici e privati.

Nel 2026 il deputato texano Al Green ha invece promosso una nuova iniziativa sulle attività delle agenzie federali per l’immigrazione, Ice e Cbp, accusando l’amministrazione di non aver impedito violazioni dei diritti civili e abusi nell’applicazione delle politiche migratorie. Altri parlamentari hanno sollevato questioni relative alla guerra in Iran e ai poteri costituzionali del presidente nell’avviare operazioni militari.

Si tratta, in tutti questi casi, di accuse e contestazioni avanzate dai promotori delle iniziative parlamentari, non di responsabilità accertate da una condanna. Diverso è il capitolo delle possibili indagini. I Democratici hanno indicato tra i dossier da esaminare gli affari della famiglia Trump, le attività legate alle criptovalute, i rapporti con Jeffrey Epstein e l’operato delle agenzie federali. Un’indagine parlamentare non equivale tuttavia a un’accusa di reato né dimostra, da sola, la commissione di illeciti.

Perché i Dem sono divisi sull’impeachment a Trump

A complicare ulteriormente la questione, sta il fatto che non tutti gli avversari di Trump sono decisi a promuoverne l’impeachment. La possibilità di mettere nuovamente sotto accusa il tycoon divide il partito Democratico.

Il nuovo speaker della Camera, Hakeem Jeffries, ha dichiarato: “Non abbiamo deciso di procedere, ma non abbiamo neppure escluso alcuna possibilità”. Una posizione che lascia aperta la strada all’impeachment senza assumerlo come priorità. Più favorevoli a una nuova iniziativa sono alcuni esponenti dell’ala progressista, tra cui Alexandria Ocasio-Cortez e Ro Khanna.

Quest’ultimo ha sostenuto che l’impeachment servirebbe anche a stabilire un limite costituzionale all’impiego dei poteri presidenziali, con particolare riferimento alle operazioni militari lanciate in Iran. L’ex vicepresidente Kamala Harris ha definito l’impeachment “not a good idea”, sostenendo che le risorse politiche dovrebbero essere concentrate sulle indagini e sull’accertamento delle responsabilità.

Anche la senatrice Tammy Duckworth ha invitato il partito a privilegiare il lavoro legislativo. La questione principale è insieme politica e di carattere parlamentare: perseguire un nuovo impeachment potrebbe occupare mesi di attività del Congresso senza ottenere i voti necessari alla condanna e impiegando preziose risorse pubbliche. In un momento di profonda difficoltà statunitense, tra consumi interni e immagine offerta ai rivali globali.

Il voto del Congresso che bloccò l’impeachment di Trump

Un precedente significativo risale al 15 settembre 2026, quando la Camera ha bloccato una risoluzione presentata da Al Green. La proposta è stata accantonata con 232 voti favorevoli alla mozione di archiviazione, 147 contrari e 47 deputati che hanno votato “present”. Quest’ultima formula, nel linguaggio parlamentare americano, indica gli astenuti.

Il voto ha dimostrato che, prima delle Midterm, neppure tutti i Democratici erano favorevoli ad avviare immediatamente un nuovo impeachment contro The Donald. Con la nuova maggioranza il quadro cambia, ma la decisione richiederà comunque un accordo politico interno al partito.

I due impeachment precedenti di Trump nel 2019 e 2021

Donald Trump è l’unico presidente degli Stati Uniti a essere stato sottoposto due volte a impeachment dalla Camera Usa. Il primo impeachment risale al dicembre 2019, quando l’Aula lo accusò di abuso di potere e ostruzione al Congresso per le pressioni esercitate sull’Ucraina affinché venissero avviate indagini su Joe Biden e suo figlio Hunter.

Nel febbraio 2020 il Senato assolse Trump da entrambe le accuse. Il secondo impeachment arrivò il 13 gennaio 2021, una settimana dopo l’assalto al Campidoglio da parte dei sostenitori del presidente uscente. La Camera approvò un articolo di impeachment per incitement of insurrection, istigazione all’insurrezione.

Nel febbraio successivo, quando Trump aveva già lasciato la Casa Bianca, il Senato votò 57 a 43 a favore della condanna. Nonostante i voti favorevoli fossero superiori a quelli contrari, non venne raggiunta la maggioranza dei due terzi richiesta dalla Costituzione. Anche il secondo procedimento si concluse dunque con l’assoluzione.

Quali presidenti Usa sono stati destituiti con impeachment

Nessun presidente degli Stati Uniti è mai stato rimosso dalla carica per effetto di una condanna del Senato in un procedimento di impeachment. Oltre a Trump, sono stati formalmente messi sotto accusa dalla Camera anche Andrew Johnson, nel 1868, e Bill Clinton, nel 1998. Entrambi sono stati successivamente assolti.

Il più celebre caso di Richard Nixon è differente. Il presidente si dimise il 9 agosto 1974, durante lo scandalo Watergate, prima che la Camera votasse gli articoli di impeachment già approvati dalla commissione competente. Nixon non fece così in tempo a essere formalmente sottoposto a impeachment dall’assemblea.

Cosa succede se Trump viene destituito: chi diventa presidente

Ipotizzando lo scenario più estremo e improbabile, se Trump venisse messo sotto accusa dalla Camera e successivamente condannato dal Senato, perderebbe immediatamente la presidenza. In quel caso subentrerebbe il vicepresidente JD Vance, secondo le regole costituzionali sulla successione presidenziale.

Non verrebbero indette automaticamente nuove elezioni e la Casa Bianca non passerebbe al partito Democratico, anche se quest’ultimo controllasse entrambe le Camere del Congresso. Il punto decisivo resta dunque la differenza tra aprire un procedimento di impeachment e ottenere la destituzione del presidente.