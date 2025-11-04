Elezioni New York, Zohran Mamdani nel mirino di Israele: "Chiaro e immediato pericolo per la comunità ebraica"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Il principale candidato democratico a sindaco di New York Zohran Mamdani è finito nel mirino del console generale di Israele nella Grande Mela ed ex ministro del Likud Ofir Akunis, che lo ha definito un “chiaro e immediato pericolo per la comunità ebraica” newyorkese.

Cosa ha detto Okir Akunis su Zohran Mamdani

Il console generale di Israele a New York ed ex ministro del Likud Ofir Akunis ha attaccato il principale candidato democratico a sindaco di New York Zohran Mamdani nel giorno del voto nella Grande Mela.

Secondo Ofir Akunis, Mamdani rappresenterebbe un “chiaro e immediato pericolo per la comunità ebraica” di New York a causa del sostegno da lui mostrato alle manifestazioni pro-palestinesi in città. Per Akunis, come riportato da Haaretz, l’elezione di Zohran Mamdani rappresenterebbe una “minaccia chiara e immediata per le istituzioni ebraiche e le sinagoghe, la maggior parte delle quali sono sorvegliate dal Dipartimento di Polizia di New York”.

Zohran Mamdani, candidato sindaco di New York.

Chi è Zohran Mamdani

Zohran Keame Mandami è nato in Uganda nel 1991. Il padre è un noto politologo ugandese, Mahmood Mamdani, mentre la madre è la regista indiana Mira Nair (tra i suoi maggiori successi, si ricorda Monsoon Wedding).

Zohran Mamdani è arrivato a New York nel 1998, all’età di 7 anni. Inizialmente indirizzatosi verso una carriera musicale, si è laureato in Studi Africani al Bowdoin College di Brunswick, nel Maine, iniziando poi a lavorare in ambito sociale come consulente per la prevenzione dei pignoramenti immobiliari.

Nel 2020 è entrato attivamente in politica, vincendo un seggio al Parlamento locale dello Stato di New York, grazie a un messaggio che faceva leva sui movimenti per la giustizia sociale esplosi dopo l’omicidio di George Floyd. Zohran Mamdani è stato poi rieletto nel 2022 e 2024.

Il 23 ottobre 2024 ha annunciato la sua candidatura a sindaco di New York.

La posizione di Zohran Mamdani su Israele e Palestina

Zohran Mamdani, divenuto una figura di spicco nazionale dell’ala sinistra dei Democratici negli Usa, si è mostrato estremamente critico nei confronti di Israele: ha parlato esplicitamente di genocidio commesso a Gaza e di apartheid nei confronti dei palestinesi.

Tra le sue proposte come futuro sindaco di New York c’è quella che prevede di impedire alle organizzazioni benefiche cittadine di finanziare organizzazioni coinvolte negli insediamenti illegali israeliani o in potenziali crimini di guerra.

Zohran Mamdani ha condannato anche Hamas e gli attacchi del 7 ottobre, definendoli “orribili crimine di guerra”.