Elezioni Parlamentari Moldavia vinte dal partito di Maia Sandu pro Ue, i filo-russi di Dodon denunciano brogli

Il partito filo-UE al governo in Moldavia ha vinto le elezioni parlamentari, trionfando con oltre il 50% dei voti, secondo i risultati ufficiali. Con oltre il 99,5% delle schede scrutinate, il Partito d’Azione e Solidarietà guidato dalla presidente Maia Sandu ha ottenuto il 50,03% dei voti, rispetto al 24,26% del Blocco Patriottico filo-russo.

Elezioni Parlamentari Moldavia, vince Maia Sandu

Il Partito d’Azione e Solidarietà (PAS), forza filo‑Ue guidata dalla presidente Maia Sandu, ha trionfato con oltre il 50 % dei voti alle elezioni parlamentari del 28 settembre. PAS non ha la maggioranza assoluta dei 101 seggi in Parlamento. Il altre parole, Sandu dovrà cercare alleanze oppure affrontare una eventuale coalizione alternativa dell’opposizione. Il futuro governo resta al momento incerto.

La reazione dell’opposizione filorussa dell’ex presidente Igor Dodon parla apertamente di brogli alle urne, rivendicando la vittoria dell’intero fronte contrario al governo. La situazione resta fluida e potenzialmente esplosiva, in un contesto aggravato da sospette interferenze esterne, cyberattacchi e movimenti sospetti ai seggi, con il Cremlino sullo sfondo.

“Il PAS ha perso queste elezioni. L’opposizione nel suo complesso ha ottenuto il 49,54 % e deve formare il nuovo governo”, ha dichiarato Dodon, secondo quanto riferisce l’agenzia Tass.

Dodon ha convocato una manifestazione pacifica davanti al Parlamento, affermando che si sono verificati tentativi di manipolazione del voto. I suoi sostenitori hanno chiesto alla Commissione Elettorale di “evitare qualsiasi falsificazione”. L’appello alla mobilitazione è stato interpretato come un segnale di scontro istituzionale imminente.

Clima di forte pressione al voto: interferenze e campagne di disinformazione

Le elezioni in Moldavia si sono svolte in un clima di intensa pressione. Secondo fonti governative e media internazionali, la corsa elettorale è stata segnata da attacchi informatici e tentativi di disinformazione.

In particolare, si sono verificati falsi allarmi bomba. Inoltre sono state segnalate campagne coordinate sui social. Denunciato anche l’uso di canali Telegram legati a personalità filo‑Cremlino.

In alcune località, come la Transnistria e la Gaugazia, si sono verificati movimenti sospetti di elettori. Diverse decine di persone sono state arrestate con l’accusa di tentativi di manipolare il voto. Le autorità hanno anche escluso dalle liste elettorali il partito filo‑russo “Heart of Moldova”, sostenendo la sua irregolarità legale.

Le congratulazioni del primo ministro della Romani

Il primo ministro della Romania Ilie Bolojan ha espresso le sue ”congratulazioni sincere ai cittadini della Repubblica di Moldova per la loro esemplare mobilitazione alle elezioni parlamentari di ieri e per la loro direzione europea”.

Su ‘X’, Bolojan ha detto che ”personalmente, e a nome del governo rumeno, sosterremo la Repubblica di Moldova in questo percorso” verso la Ue.

”Desidero congratularmi in modo particolare con le autorità della Repubblica di Moldova per il modo esemplare in cui hanno organizzato le elezioni e per come hanno affrontato una serie complessa di pressioni volte a far deragliare la volontà popolare”, ha concluso il premier rumeno.