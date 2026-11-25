Giornalista professionista. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

In vista delle elezioni Politiche 2027, sullo scontro centrodestra unito e Campo Largo potrebbero arrivare due elementi di disturbo. Da una parte Beppe Grillo, col suo "piano" ispirato agli studenti serbi. Dall’altra Alessandro Di Battista, che nonostante i problemi di salute potrebbe decidere di lanciare un nuovo partito, che sondaggi alla mano varrebbe tra il 3% e il 5%.

Il piano di Grillo passa dal nodo del simbolo del M5S

Secondo quanto riferito dall’ex ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli, in un’intervista al Giornale, il ritorno di Beppe Grillo è legato alla sentenza sul simbolo del Movimento 5 Stelle, con prossima udienza fissata al 12 gennaio. Se il tribunale gli restituirà il logo, il comico punterebbe a rientrare non come candidato in Parlamento ma come "padre nobile", rimettendo al centro il codice etico delle origini, il limite dei due mandati, la democrazia diretta e temi post-ideologici come ambiente ed energia.

Nel progetto raccontato da Toninelli, Grillo guarderebbe a un modello ispirato agli studenti serbi che hanno vinto in pochi mesi fa, puntando su ragazzi under 25 – pur essendo sotto tale età non eleggibili in Parlamento – e su persone provenienti dalla società civile e da qualsiasi sfera sociale. Toninelli, oggi come consulente finanziario e fondatore della startup di salute mentale BastaPensieri, spiega che sosterrebbe Grillo dietro le quinte, gratis e senza incarichi, avendo già svolto due mandati.

Esclude anche che Andrea Stroppa (con cui il comico si è incontrato a Roma nei mesi scorsi) possa diventare un nuovo Gianroberto Casaleggio per Grillo, ritenendo che il fondatore voglia consegnare il progetto ai giovani e tenersi lontano da colossi ritenuti più potenti di alcuni Stati.

Il nuovo partito di Di Battista: bacino elettorale e ruolo fuori dal palazzo

Sulla possibile discesa in campo di Alessandro Di Battista, è il fondatore di Youtrend Lorenzo Pregliasco, sul Dubbio, a spiegare che non esistono ancora dati precisi sull’eventuale soggetto politico dell’ex pentastellato, sottolineando però che alcuni istituti di sondaggio la collocano tra il 3% e il 5%. Per l’esperto esiste un’area intorno al centrosinistra che non si riconosce appieno nella svolta governista del M5S, durata ormai anni, e che potrebbe guardare con simpatia a un’offerta più netta e antisistema, a sinistra del Movimento stesso.

Pregliasco osserva inoltre che Di Battista gode di una discreta fiducia all’interno dell’elettorato M5S, elemento che potrebbe valergli qualche punto percentuale, ma avverte che un suo eventuale partito toglierebbe voti al Campo Largo se restasse fuori, ponendosi come alternativa allo schema dell’alleanza con il Pd. Sullo stesso tema Toninelli aggiunge di aver visto Di Battista determinato, ma di ritenere che dopo l’ictus abbia cambiato l’ordine delle priorità, tanto da avergli consigliato di candidare la sua associazione senza correre in prima persona, restando fuori dal palazzo come una sorta di Casaleggio.

Campo largo, leadership e variabili verso le elezioni Politiche 2027

Pregliasco rileva che Beppe Grillo ha un potenziale di gradimento inferiore a quello di Alessandro Di Battista e appare per molti aspetti una figura di un’altra epoca per gran parte dei grillini della prima ora, pur mantenendo una forte capacità di presidiare l’agenda mediatica. Tra i fattori capaci di spostare gli equilibri tra due coalizioni che Pregliasco definisce molto vicine, l’esperto indica:

la legge elettorale (con le possibili decisioni della Consulta)

(con le possibili decisioni della Consulta) le primarie nel Campo Largo

nel Campo Largo l’eventuale presenza di Vannacci nel centrodestra

l’ipotesi di una lista a sinistra del M5S

Sul fronte del Campo Largo, Pregliasco spiega che l’elettorato M5S è più facile da portare compattamente al voto se la leadership di coalizione è espressa da Giuseppe Conte rispetto all’ipotesi di Elly Schlein o di un esponente del Pd, aggiungendo che la compatibilità tra elettorati alleati alle Politiche resta un inedito a livello nazionale. Toninelli, dal canto suo, sostiene che Conte stia portando avanti un percorso individuale con l’obiettivo di tornare a Palazzo Chigi e che le difficoltà di sintesi nel Campo Largo, anche sul tema dell’invio delle armi in Ucraina, siano legate alla campagna elettorale in corso.