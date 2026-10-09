Elezioni Politiche a maggio 2027 insieme alle Comunali, Salvini potrebbe accettare in cambio dell'Autonomia

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Nonostante le dichiarazioni pubbliche, la maggioranza sembra intenzionata ad andare a elezioni prima della scadenza naturale della legislatura, che sarebbe a settembre. Le date possibili sono tra aprile e giugno, anche se questa prospettiva non piacerebbe a Matteo Salvini, leader della Lega. In cambio, il vicepremier avrebbe chiesto a Meloni di approvare gli accordi con Veneto, Lombardia, Liguria e Piemonte su quello che resta della legge sull’autonomia differenziata.

Quando si voterà alle prossime elezioni

In teoria, l’attuale legislatura finisce a settembre 2027, quindi il voto per le elezioni politiche dovrebbe tenersi in autunno. Questo, però, porterebbe il Parlamento appena insediato a dover approvare la manovra finanziaria, che è la legge più importante dell’anno, per il 2028 in pochissimo tempo.

Il centrodestra sta quindi pensando di anticipare il voto. Meloni si dimetterebbe e il presidente Mattarella dovrebbe quindi sciogliere le Camere. Le date più probabili sarebbero prima dell’estate, ma non a inizio giugno, per evitare di compromettere le ultime settimane di scuola trasformando le aule in seggi.

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Di conseguenza si passerebbe a maggio o addirittura aprile. Troppo presto per il segretario della Lega Matteo Salvini. Il suo partito è in grande difficoltà nei sondaggi, sta perdendo molti voti in favore di Futuro Nazionale di Vannacci, e ha bisogno di tempo per recuperare.

Ci sarebbe però un accordo, come riportano sia Repubblica, sia il Corriere. Salvini potrebbe accettare le elezioni ad aprile, se Meloni accelerasse l’approvazione degli accordi per l‘autonomia differenziata di Lombardia, Veneto, Liguria e Piemonte.

Salvini ha però smentito questa ricostruzione: “Per quanto mi riguarda si vota a fine legislatura, l’autunno del 2027 è la scadenza naturale” ha dichiarato a Lapresse.

Quando si vota alle elezioni amministrative, l’ipotesi election day

Se la data delle elezioni fosse a maggio, si potrebbe inoltre ipotizzare un cosiddetto election day, vale a dire un giorno in cui si tengono più elezioni.

Tra il 24 e il 25 maggio si vota infatti anche per le elezioni amministrative. Si tratta di elezioni comunali, 661 Comuni in tutto, tra cui però ci sono anche alcune città molto importanti, come Roma, Milano, Napoli, Torino, Palermo e Bologna.

L’autonomia differenziata non era stata bocciata?

L’autonomia differenziata che le quattro Regioni del Nord hanno chiesto di approvare è molto diversa da quella inizialmente approvata dal Parlamento.

La Corte costituzionale ha infatti bocciato buona parte della riforma, lasciando valide solo le parti che permettono allo Stato di delegare compiti di secondo piano alle Regioni.

Tra questi, quelli richiesti da Veneto, Lombardia, Liguria e Piemonte sono Protezione civile, professioni, previdenza complementare e integrativa e alcuni aspetti della tutela della salute.