"Elezioni politiche il 9 e 10 maggio 2027", Cateno De Luca svela in anticipo la data del ritorno alle urne

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Nel corso della convention di Sud chiama Nord a Roma, Cateno De Luca ha indicato il 9 e 10 maggio 2027 come date certe per le prossime elezioni politiche. L’annuncio, giunto a margine del videocollegamento della premier Giorgia Meloni che ha battezzato l’alleanza centrista del movimento, si spinge fino a ipotizzare le dimissioni del governo a febbraio dopo il decreto Milleproroghe.

L’annuncio di Cateno De Luca sulle prossime elezioni politiche

A margine della convention nazionale del suo movimento a Roma, Cateno De Luca ha indicato le date del 9 e 10 maggio 2027 per lo svolgimento delle prossime consultazioni elettorali.

La notizia, lanciata inizialmente ai microfoni della trasmissione radiofonica Un Giorno da Pecora, è stata poi ripetuta dallo stesso sindaco di Taormina dal palco della convention del suo movimento, poco prima dell’intervento in videocollegamento della premier Giorgia Meloni.

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Secondo De Luca, la data sarebbe frutto di un accordo bipartisan per accorpare le politiche alle amministrative in un unico election day e consentire ai parlamentari di maturare i requisiti pensionistici, all’interno di un piano che prevederebbe le dimissioni del governo a inizio febbraio dopo l’approvazione del decreto Milleproroghe.

L’alleanza tra Giorgia Meloni e Sud chiama Nord

L’uscita di De Luca si è intrecciata con l’intervento in videocollegamento di Giorgia Meloni, che ha sancito la collaborazione politica tra la maggioranza di governo e il progetto Sindaci d’Italia – Sud chiama Nord.

La presidente del Consiglio ha rivolto un tributo agli amministratori locali definiti “eroi della politica e avamposto di umanità”, rivendicando i provvedimenti assunti dall’esecutivo come l’abolizione del reato di abuso d’ufficio e i fondi destinati alla Zes unica del Mezzogiorno.

Un accordo che mira a rafforzare l’area moderata del centrodestra in vista delle future scadenze elettorali, creando un contrappeso alle posizioni più radicali dell’alleanza e puntando ad intercettare i consensi degli amministratori territoriali e dell’elettorato del Sud Italia.

Le candidature a sorpresa

Accanto all’ipotesi sulle date delle consultazioni, la convention di Roma ha registrato la proposta di rilancio politico avanzata dal sindaco nei confronti della famiglia Bossi. De Luca ha infatti rivelato di aver contattato Renzo Bossi, figlio del fondatore della Lega Umberto, proponendogli la candidatura in Parlamento tra le fila della nuova lista centrista per attrarre gli insoddisfatti del Carroccio.

Da chiarire che, nonostante la sicurezza mostrata da De Luca sul voto anticipato a maggio 2027, la data resta un’ipotesi priva di conferme ufficiali.

Parte del centrodestra ribadisce l’intenzione di proseguire fino alla fine naturale della legislatura prevista per l’autunno 2027, ricordando come l’eventuale scioglimento anticipato delle Camere rimanga una prerogativa esclusiva del Presidente della Repubblica.