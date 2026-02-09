Elezioni presidenziali in Portogallo, il socialista Seguro batte Ventura dell'estrema destra

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Antonio José Seguro, esponente del Partito Socialista, ha vinto le elezioni presidenziali in Portogallo che si sono tenute domenica 8 febbraio. Con il 66,8% dei voti il nuovo presidente della Repubblica portoghese ha battuto al ballottaggio André Ventura, leader del partito di estrema destra Chega, che si è fermato al 33,1%. Per Ventura si tratta comunque di un risultato notevole, che conferma la crescita del suo partito, fondato nel 2019 e attualmente il più grande partito dell’opposizione in Parlamento.

Elezioni presidenziali in Portogallo, vince Seguro

Antonio José Seguro, 63 anni, è il nuovo presidente della Repubblica del Portogallo.

Candidato dei socialisti, ha vinto al ballottaggio le elezioni presidenziali con oltre 30 punti di distacco sullo sfidante André Ventura, del partito di estrema destra Chega.

Seguro ha ottenuto il 66,8% dei voti, Ventura, il 33,1%. Basso il dato dell’affluenza, al 50,1%.

“Il popolo portoghese è il migliore del mondo, ha dimostrato un enorme attaccamento ai valori della democrazia”, ha detto Seguro dopo il voto.

Il ballottaggio tra Antonio José Seguro e André Ventura

Si tratta di un risultato atteso e in linea con le previsioni dei sondaggi. Nonostante la crescita degli ultimi, era ritenuto molto improbabile che Ventura vincesse.

Al primo turno delle elezioni presidenziali Seguro aveva ottenuto il 31,1% dei voti, Ventura il 23,5%, e molti esponenti del centrodestra, il partito al governo in Portogallo, avevano detto che avrebbero votato per Seguro pur di impedire la vittoria di Ventura.

È la prima volta nei 40 anni della Repubblica portoghese che per eleggere il presidente si è reso necessario il secondo turno.

Per André Ventura, 43 anni, si tratta comunque di un risultato notevole che conferma la crescita del suo partito di estrema destra Chega. Fondato nel 2019, è passato in pochi anni dall’1% al 22% delle elezioni politiche del 2019, diventando il secondo partito in Portogallo.

Al primo turno delle presidenziali il 18 gennaio Ventura aveva battuto a sorpresa il candidato del centrodestra, il partito dell’attuale premier Luis Montenegro.

L’ascesa di Chega ha di fatto rotto il sistema bipolare che ha dominato finora la scena politica portoghese, basato sulla sfida tra il Partito Social Democratico, di centrodestra, e il Partito Socialista, di sinistra.

Chi è Antonio José Seguro

Antonio José Seguro sarà quindi il sesto presidente della Repubblica portoghese dalla fine della dittatura di Salazar; succede a Marcelo Rebelo de Sousa, di centrodestra, in carica dal 2016.

Laureato in scienze politiche e relazioni internazionali, è uno storico esponente del Partito Socialista portoghese.

Negli anni Novanta è stato prima deputato e poi ministro nel governo di Antonio Guterres, oggi segretario generale dell’Onu.

Nel 2011 è diventato segretario in seguito alla crisi del debito sovrano che aveva travolto il governo di José Socrates, costretto a chiedere l’intervento della Troika.

Nel 2014 era stato sostituito alla guida del partito da Antonio Costa, ex premier e attuale presidente del Consiglio europeo. Da allora era rimasto ai margini della scena politica portoghese.