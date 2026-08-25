Elezioni primarie del campo largo, Speranza propone un candidato simbolico: "un partigiano o un 18enne"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Roberto Speranza boccia le elezioni primarie del campo largo, definendole un rischio politico che potrebbe spaccare l’elettorato di chi perde. L’ex ministro propone invece un candidato premier “simbolico“: un neo-maggiorenne o un partigiano, per aggirare l’obbligo della nuova legge elettorale. Stefano Patuanelli del Movimento 5 Stelle intanto respinge l’idea e difende le consultazioni.

Elezioni primarie, per Speranza è un no

La leadership nel centrosinistra è un rebus, e così c’è chi ha pensato all’escamotage. Roberto Speranza, deputato del Pd ed ex ministro della Salute, ha lanciato la sua idea in un’intervista al Corriere della Sera, bocciando le elezioni primarie del campo largo.

Secondo l’esponente dem, le primarie rappresenterebbero “un errore politico” da scongiurare, perché rischierebbero di produrre “un clamoroso autogol” alla vigilia del voto.

ANSA

Il timore di Speranza riguarda soprattutto gli equilibri interni alla coalizione dopo il verdetto delle urne. Chi sostiene il candidato sconfitto, avverte, potrebbe disertare le elezioni vere e proprie, con un conseguente calo della partecipazione complessiva del campo largo nella sfida contro il centrodestra.

L’idea del candidato premier simbolico

Una campagna tra Giuseppe Conte ed Elly Schlein, secondo Speranza, sarebbe “durissima e divisiva”. La sua è quindi una proposta alternativa: un nome puramente simbolico, come un ragazzo appena diventato maggiorenne oppure un anziano partigiano.

La figura servirebbe soltanto come indicazione utile a rispettare formalmente l’obbligo, contenuto nella riforma della legge elettorale in discussione, di depositare il nome del candidato alla guida del governo insieme al simbolo della coalizione.

Una norma che, ricorda l’ex ministro, opposizioni e diversi giuristi hanno già criticato come un possibile passo verso il premierato di fatto, e che per questo il centrosinistra non dovrebbe assecondare.

Da escludere, per Speranza, è inoltre il ricorso eventuale a una figura esterna ai partiti (citando come esempio la sindaca di Genova Silvia Salis). Questo perché sarebbe, a suo avviso, “del tutto legittimo” per gli attuali leader politici ambire alla Presidenza del Consiglio.

Le reazioni del M5S

A stretto giro è arrivata la reazione del Movimento 5 Stelle. Stefano Patuanelli, ex capogruppo pentastellato al Senato e già ministro nei governi Draghi e Conte II, interpellato dall’agenzia Adnkronos ha respinto la lettura di Speranza.

Patuanelli ha sottolineato l’importanza delle primarie come occasione di partecipazione, mentre ha considerato un “pericolo generico” il rischio di disaffezione degli elettori del candidato sconfitto.