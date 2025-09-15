Elezioni Regionali 2025 in Valle d'Aosta, come si vota domenica 28 settembre e chi sceglie il presidente

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

La Valle d’Aosta si avvicina al voto e, in quanto Regione a statuto speciale, la sua legge elettorale è molto diversa da quella delle altre Regioni italiane. Il presidente non viene infatti eletto direttamente dai cittadini, ma viene invece scelto dai membri dell’assemblea regionale, il Consiglio della Valle. Questa norma crea una situazione in cui conviene formare alleanze dopo il voto.

Le elezioni in Valle d’Aosta

Domenica 28 settembre in Valle d’Aosta i cittadini voteranno per il rinnovo del consiglio regionale, principale organo legislativo della Regione autonoma, che eleggerà a sua volta il presidente.

I seggi apriranno alle 7 del 28 settembre e chiuderanno alle 23. I voti saranno scrutinati il giorno successivo, lunedì 29 settembre, e infine la Regione diffonderà i risultati finali.

Il presidente uscente della Valle d’Aosta Renzo Testolin

Oltre alle elezioni regionali, in Valle d’Aosta si terranno anche le elezioni comunali, tra cui anche quella per il sindaco, il vicesindaco e il consiglio comunale del capoluogo Aosta. L’eventuale turno di ballottaggio è previsto per il 12 ottobre.

Perché in Valle d’Aosta non si elegge il presidente

La Valle d’Aosta è l’unica regione italiana che non elegge direttamente il proprio presidente. Essendo una regione di confine, con importanti minoranze linguistiche e culturali, infatti, la Valle d’Aosta è a statuto speciale e quindi ha una legge elettorale diversa.

A essere eletto direttamente è infatti il Consiglio della Valle, vale a dire il consiglio regionale, composto da 35 membri. È poi il consiglio che, a sua volta, elegge il presidente della Regione.

Un sistema molto diverso da quello delle altre regioni italiane, che eleggono direttamente il loro presidente. Queste regole creano una situazione che favorisce le alleanze successive al voto.

I possibili risultati delle elezioni

La Valle d’Aosta è stata governata negli ultimi cinque anni dall’Union Valdôtaine, il principale partito autonomista locale, con il sostegno del Pd. Alle prossime elezioni, l’Uv punta però a governare da solo, con il solo aiuto di altri partiti autonomisti, tra cui i nuovi Autonomisti di Centro.

Il Pd invece punterebbe a mantenere inalterate le alleanze, anche considerando che la Valle d’Aosta è l’unica regione del Nord Italia nella quale governa, anche se solo in parte, il centrosinistra.

Il centrodestra invece si è presentato compatto. L’obiettivo è quello di riuscire a ottenere una vittoria netta, che permetta alla lista di governare con il solo appoggio degli Autonomisti di Centro.