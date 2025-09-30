Elezioni Regionali 2025 Marche, Pd e M5S perdono ancora contro il centrodestra: i dati horror dell'alleanza

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Le prime elezioni Regionali 2025 nelle Marche hanno segnato la netta vittoria del centrodestra. Francesco Acquaroli, presidente uscente, candidato di FdI-FI-Lega, ha ottenuto poco più del 52%. Il principale rivale, Matteo Ricci del centrosinistra, si è fermato a poco più del 44%. Otto punti di distacco che rappresentano una sonora sconfitta per l’alleanza di Pd e M5S, all’ennesimo schiaffo regionale: 13 volte insieme dal 2019 ad oggi, ma solo 3 vittorie e 10 ko.

Quando hanno vinto Pd e M5S insieme alle Regionali

Pd e M5S hanno corso insieme 13 volti nelle elezioni Regionali, dal 2019 al 2025.

Il bilancio è decisamente negativo, con soli 3 successi come evidenziato da YouTrend:

Sardegna 2024 (Alessandra Todde 45,39%; Paolo Truzzu 44,97%)

(Alessandra Todde 45,39%; Paolo Truzzu 44,97%) Emilia-Romagna 2024 (Michele De Pascale 56,77%; Elena Ugolini 40,07%)

(Michele De Pascale 56,77%; Elena Ugolini 40,07%) Umbria 2024 (Stefania Proietti 51,13%; Donatella Tesei 46,17%).

ANSA Francesco Acquaroli durante la conferenza stampa dopo la vittoria nelle Marche alle elezioni Regionali 2025

Tutte le sconfitte del centrosinistra unito dal 2019 ad oggi

Dall’altra parte, il trionfo del centrodestra, anche grazie all’insediamento del Governo Meloni nel 2022.

La coalizione, infatti, ha vinto per 10 volte su 13 quando dall’altra parte c’era l’alleanza Pd-M5S:

Umbria 2019 (Donatella Tesei 57,55%; Vincenzo Bianconi 37,48%)

(Donatella Tesei 57,55%; Vincenzo Bianconi 37,48%) Liguria 2020 (Giovanni Toti 56,13%; Ferruccio Sansa 38,9%)

(Giovanni Toti 56,13%; Ferruccio Sansa 38,9%) Calabria 2021 (Roberto Occhiuto 54,46%; Amalia Cecilia Bruni 27,68%)

(Roberto Occhiuto 54,46%; Amalia Cecilia Bruni 27,68%) Lombardia 2023 (Attilio Fontana 54,67%; Pierfrancesco Majorino 33,93%)

(Attilio Fontana 54,67%; Pierfrancesco Majorino 33,93%) Friuli-Venezia Giulia 2023 (Massimiliano Fedriga 64,24%; Massimo Moretuzzo 14,54%)

(Massimiliano Fedriga 64,24%; Massimo Moretuzzo 14,54%) Molise 2023 (Francesco Roberti 62,24%; Roberto Gravina 36,32%)

(Francesco Roberti 62,24%; Roberto Gravina 36,32%) Abruzzo 2024 (Marco Marsilio 53,5%; Luciano D’Amico 46,5%)

(Marco Marsilio 53,5%; Luciano D’Amico 46,5%) Basilicata 2024 (Vito Bardi 56,63%; Piero Marrese 42,16%)

(Vito Bardi 56,63%; Piero Marrese 42,16%) Liguria 2024 (Marco Bucci 48,77%; Andrea Orlando 47,36%)

(Marco Bucci 48,77%; Andrea Orlando 47,36%) Marche 2025 (Francesco Acquaroli 52,43%; Matteo Ricci 44,44%)

Perché Pd e M5S continuano a correre insieme

Il voto nelle Marche dimostra che se il Pd in qualche modo resiste, a perdere terreno e a non giovare minimamente di questa alleanza elettorale è il M5S.

Dem e pentastellati sono costretti a dover tenere duro, perché dietro l’angolo c’è il voto in altre 5 regioni nel giro di poco meno di due mesi.

La Calabria sembra difficilmente contendibile, così come il Veneto: ma sul tavolo ci sono anche Toscana, Campania, Puglia, l’obiettivo è almeno quello di pareggiare vincendo in queste 3 elezioni regionali.

Nel frattempo, spazio alla riflessione.

La scelta del candidato, quel Matteo Ricci amato sindaco di Pesaro in passato, faceva sperare almeno di giocarsela.

Probabilmente, oltre alla campagna elettorale impostata su Gaza (almeno nel finale), il rimpianto tra i dem che criticano Elly Schlein – secondo il Corriere della Sera – è quello di continuare a correre col M5S. Lo pensa anche uno dei pilastri del Pd, Dario Franceschini, che indica le alleanze come via obbligata per la contesa al centrodestra unito.

Anche dall’altra parte, Giuseppe Conte ha il suo bel da fare, consapevole che in vista delle prossime elezioni Politiche c’è il rischio di fare un flop definitivo, diventando sostanzialmente ininfluente.

Restano comunque due certezze: la delusione al Nazareno, nonostante Schlein persista nel “modello unitario”, e il malumore tra i pentastellati, con l’ex premier che sottolinea un “percorso faticoso”.

La sensazione è che per provare a fermare Meloni e i suoi alleati, il destino sia quello di aprirsi anche al centro.