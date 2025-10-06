Elezioni Regionali Calabria 2025, dagli exit poll e l'affluenza ai risultati dei candidati Occhiuto e Tridico
Lo spoglio delle elezioni Regionali 2025 in Calabria, tra exit poll, instant poll e proiezioni: chi è davanti tra Occhiuto e Tridico
Urne chiuse in Calabria. Domenica 5 e lunedì 6 ottobre gli aventi diritto al voto hanno scelto il nuovo presidente. I due candidati principali di queste elezioni erano Roberto Occhiuto (uscente dimissionario, centrodestra) e Pasquale Tridico (centrosinistra). Si annunciava una larga vittoria del primo, secondo gli instant poll è davanti proprio Occhiuto. Giù l’affluenza, passata dal 44,36% del 2021 all’attuale 43,20%.
Instant poll, Occhiuto davanti secondo tutti
Secondo gli instant poll, Occhiuto è il vincitore in Calabria:
- Roberto Occhiuto: 58%-62% / Pasquale Tridico: 37%-41% (SWG, per il TgLa7)
- Roberto Occhiuto: 59%-63% / Pasquale Tridico: 35,5%-39,5% (Opinio, per la Rai)
- Roberto Occhiuto: 57%-61% / Pasquale Tridico: 38%-42% (YouTrend per SkyTg24)
Pasquale Tridico e Roberto Occhiuto, in uno scatto a Catanzaro del 10 settembre 2025
Le reazioni dai comitati
Attesa per le dichiarazioni dei candidati.
Dal quartier generale di Occhiuto, emerge che le liste legate a Forza Italia si aspettano di arrivare al 25%-30% del centrodestra, ben al di sopra di Fratelli d’Italia.
I dati sull’affluenza in Calabria e il confronto col 2021
L’affluenza in Calabria è pari al 43,20%, così ripartita tra le province (tra parentesi il dato del 2021):
- Catanzaro: 45,52% (46,96%)
- Crotone: 41,09% (39,61%)
- Vibo Valentia: 38,89% (40,42%)
- Cosenza: 42,38% (44,87%)
- Reggio Calabria: 44,89% (44,64%)
Il dato definitivo nel 2021 era pari al 44,36%: in quel caso, Occhiuto aveva vinto col 54,46% (431.675 voti), superando la sfidante Amalia Cecilia Bruni fermatasi al 27,68% (219.389 voti).