Elezioni Regionali Calabria 2025, dagli exit poll e l'affluenza ai risultati dei candidati Occhiuto e Tridico

Lo spoglio delle elezioni Regionali 2025 in Calabria, tra exit poll, instant poll e proiezioni: chi è davanti tra Occhiuto e Tridico

Urne chiuse in Calabria. Domenica 5 e lunedì 6 ottobre gli aventi diritto al voto hanno scelto il nuovo presidente. I due candidati principali di queste elezioni erano Roberto Occhiuto (uscente dimissionario, centrodestra) e Pasquale Tridico (centrosinistra). Si annunciava una larga vittoria del primo, secondo gli instant poll è davanti proprio Occhiuto. Giù l’affluenza, passata dal 44,36% del 2021 all’attuale 43,20%.

Instant poll, Occhiuto davanti secondo tutti

Secondo gli instant poll, Occhiuto è il vincitore in Calabria:

  • Roberto Occhiuto: 58%-62% / Pasquale Tridico: 37%-41% (SWG, per il TgLa7)
  • Roberto Occhiuto: 59%-63% / Pasquale Tridico: 35,5%-39,5% (Opinio, per la Rai)
  • Roberto Occhiuto: 57%-61% / Pasquale Tridico: 38%-42% (YouTrend per SkyTg24)

pasquale tridico roberto occhiuto elezioni regionali calabria 2025ANSA
Pasquale Tridico e Roberto Occhiuto, in uno scatto a Catanzaro del 10 settembre 2025

Le reazioni dai comitati

Attesa per le dichiarazioni dei candidati.

Dal quartier generale di Occhiuto, emerge che le liste legate a Forza Italia si aspettano di arrivare al 25%-30% del centrodestra, ben al di sopra di Fratelli d’Italia.

I dati sull’affluenza in Calabria e il confronto col 2021

L’affluenza in Calabria è pari al 43,20%, così ripartita tra le province (tra parentesi il dato del 2021):

  • Catanzaro: 45,52% (46,96%)
  • Crotone: 41,09% (39,61%)
  • Vibo Valentia: 38,89% (40,42%)
  • Cosenza: 42,38% (44,87%)
  • Reggio Calabria: 44,89% (44,64%)

Il dato definitivo nel 2021 era pari al 44,36%: in quel caso, Occhiuto aveva vinto col 54,46% (431.675 voti), superando la sfidante Amalia Cecilia Bruni fermatasi al 27,68% (219.389 voti).

roberto-occhiuto-pasquale-tridico-elezioni-regionali-calabria-2025 ANSA

