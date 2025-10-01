Elezioni Regionali Calabria 2025, Elly Schlein canta Bella Ciao a Crotone con Pasquale Tridico

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

La segretaria del Pd Elly Schlein ha intonato Bella Ciao dal palco di Crotone, al termine del suo comizio del 30 settembre in piazza della Resistenza, accanto al candidato del centrosinistra Pasquale Tridico. Un gesto simbolico per chiudere l’intervento con un richiamo ai valori della Resistenza e della partecipazione, in vista delle elezioni regionali in Calabria.

Elly Schlein canta Bella Ciao a Crotone con Pasquale Tridico

Prima di intonare Bella Ciao, Schlein ha rivolto un appello diretto all’elettorato: “Speriamo che domenica e lunedì in Calabria vada a votare tanta gente – ha detto – e lo dico a tutti, a prescindere da come votano. Noi siamo qui per convincere anche coloro che hanno perso fiducia che il loro voto può cambiare la loro vita”.

Come riporta ANSA, Schlein ha insistito sul bisogno di una svolta reale nella regione, legando la candidatura di Tridico al diritto alla salute e al lavoro: “Con Pasquale Tridico si può puntare a cambiare davvero, dando priorità al diritto alla salute dei cittadini calabresi e a un futuro migliore”.

“Ho incontrato una ragazza di Vibo Valentia – ha detto Schlein – che mi ha detto in lacrime: guardatevi intorno, tutti i miei compagni di scuola sono andati via, metteteci nelle condizioni di tornare”.

L’attacco sulla sanità

Nel suo intervento, la segretaria dem ha criticato duramente l’operato del governo e della giunta regionale guidata da Roberto Occhiuto: “Hanno avuto quattro anni per fare il lavoro e oggi vengono a promettere le stesse identiche cose. Il problema non siamo noi che andiamo negli ospedali, ma i medici e gli infermieri che se ne vanno dagli ospedali calabresi”.

Schlein ha poi denunciato le condizioni critiche della sanità pubblica: “Una signora mi ha raccontato della madre rimasta per giorni nei corridoi dell’ospedale, con gli ascensori che non funzionano. A Vibo Valentia, un’altra donna ha dovuto rinunciare a lavorare per assistere la madre affetta da demenza”.

“Noi siamo per la sanità pubblica universalistica – ha aggiunto – e abbiamo indicato al governo dove trovare subito 5 miliardi per assumere medici e infermieri che mancano. Quando le liste d’attesa si allungano, chi ha i soldi va dal privato, chi non li ha rinuncia a curarsi. È la storia di tanti calabresi”.

L’appello al voto in Calabria

Schlein ha poi rilanciato il tema dell’astensionismo, chiedendo ai cittadini di recarsi alle urne per le elezioni regionali.

Tra le proposte centrali della campagna elettorale, la leader dem ha ribadito la necessità di introdurre un salario minimo, investire su politiche attive per il lavoro e favorire la nascita di imprese locali, con l’obiettivo di invertire la rotta dell’emigrazione giovanile.