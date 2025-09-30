Elezioni Regionali Calabria 2025, Roberto Occhiuto favorito su Pasquale Tridico secondo gli ultimi sondaggi

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Le elezioni Regionali in Calabria di ottobre 2025 sono alle porte: lo scontro sarà fra Roberto Occhiuto per il centrodestra e Pasquale Tridico per il centrosinistra. Gli ultimi sondaggi vedono Occhiuto favorito, ma si tratta di rilevazioni effettuate diversi giorni or sono e, dunque, il risultato del voto potrebbe non essere così scontato. E c’è anche il terzo candidato, Francesco Toscano, con Democrazia sovrana e popolare.

Quando si vota in Calabria

Le elezioni Regionali 2025 sono nel vivo: dopo il weekend elettorale in Valle d’Aosta e Marche, toccherà ai cittadini calabresi esprimersi per il rinnovo del Consiglio regionale e per l’elezione del nuovo Presidente di Regione.

In Calabria si vota domenica 5 ottobre dalle 7:00 alle 23:00 e lunedì 6 ottobre dalle 7:00 alle 15:00.

ANSA

Nella combo: Roberto Occhiuto e Pasquale Tridico

In corsa Roberto Occhiuto, candidato del centrodestra e presidente uscente, dimessosi lo scorso luglio dopo essere stato indagato per corruzione, ma subito ricandidatosi.

Dall’altro lato c’è lo sfidante Pasquale Tridico, ex presidente dell’Inps, europarlamentare e candidato del campo largo guidato dal Movimento 5 Stelle.

Il terzo candidato, Francesco Toscano per Democrazia sovrana e popolare, come vedremo è già tagliato fuori da ogni possibilità.

Le elezioni evidenziano inoltre la competizione nel centrodestra: Fratelli d’Italia e Forza Italia si contendono la leadership, mentre la Lega sul territorio è in sofferenza.

Roberto Occhiuto in testa nei sondaggi

Uno degli ultimi sondaggi elettorali pubblicato sulle elezioni Regionali in Calabria è stato fatto da Ipsos per il Corriere della Sera. Le domande sono state effettuate dal 14 al 18 settembre e il sondaggio è stato pubblicato giorno 19.

Così hanno risposto gli intervistati alla domanda “Se le elezioni regionali si tenessero oggi, per quale dei candidati alla Presidenza della Regione voterebbe…?”

Roberto Occhiuto (centrodestra) – 53,6%;

Pasquale Tridico (centrosinistra e Movimento 5 Stelle) – 45,3%;

Francesco Toscano (Democrazia Sovrana e Popolare) – 1,1%;

indecisi 16%.

Nota metodologica

Il sondaggio è stato realizzato su popolazione maggiorenne residente in Calabria, secondo campione proporzionale.

I soggetti sono stati scelti secondo quote di genere, età, livello di scolarità, condizione occupazionale, provincia di residenza e classe di ampiezza del comune di residenza.

Rappresentatività: 800 casi proporzionali all’universo di riferimento con margine di errore compreso tra +/- 0,7% e +/- 3,5% sulle stime relative al totale degli intervistati. Interviste: 800, rifiuti 3.552, altri contatti 119. Metodo di raccolta delle informazioni: MIXED MODE (CATI-CAMI-CAWI).