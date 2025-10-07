Elezioni Regionali Campania, Bandecchi vuole Maria Rosaria Boccia come candidata: potrebbe sfidare Sangiuliano

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Stefano Bandecchi sta valutando la candidatura di Maria Rosaria Boccia per le elezioni Regionali in Campania. Il sindaco di Terni sarebbe pronto a proporre la candidatura a Boccia, che però non ha ancora deciso. Nell’eventuale corsa, Boccia potrebbe sfidare l’ex ministro Sangiuliano, che molte fonti danno come probabile capolista di Fratelli d’Italia.

Bandecchi pronto a candidare Boccia in Campania

“È una situazione in itinere, la stiamo valutando ed entro una settimana decideremo. Io ho chiesto a Maria Rosaria Boccia di candidarsi in Campania ma lei non ha ancora deciso” a dirlo, all’agenzia LaPresse, è il leader di Alternativa Popolare Stefano Bandecchi.

Il sindaco di Terni ha motivato la proposta di candidatura spiegando che “la storia in cui è stata coinvolta è estremamente preoccupante per la Repubblica”. “Boccia è una vittima”, ha aggiunto Bandecchi.

Stefano Bandecchi

Elezioni Regionali in Campania, Fico per il centrosinistra

Le elezioni Regionali in Campania sono in programma il 23 e 24 novembre. Tornando alla possibile candidatura di Maria Rosaria Boccia, che potrebbe ritrovarsi a sfidare proprio l’ex ministro Gennaro Sangiuliano, Bandecchi ha detto che la riserva non è stata ancora sciolta dalla diretta interessata.

“Ho intenzione di pubblicare con la mia casa editrice il libro di Maria Rosaria Boccia. Che io pubblicherò il suo libro è sicuro, che io penso che Boccia abbia ragione è certo, che Boccia si candidi con la lista civica ‘Dimensione Bandecchi’ non è ancora detto”, ha spiegato il primo cittadino di Terni.

Il centrosinistra in Campania ha scelto come candidato Roberto Fico, ex presidente della Camera ed esponente di primo piano del Movimento 5 Stelle. Calenda ha però fatto sapere che potrebbe decidere di sostenere un candidato di centrodestra.

Boccia potrebbe sfidare Sangiuliano, possibile capolista di FdI

Il centrodestra ha invece scelto il viceministro degli Esteri Edmondo Cirielli, esponente di Fratelli d’Italia. La candidatura è stata già appoggiata da Forza Italia e Noi Moderati, mentre Forza Italia non ha ancora sciolto la riserva.

Il partito guidato da Tajani è reduce da un’ottima affermazione in Calabria. Come detto, Maria Rosaria Boccia potrebbe sfidare l’ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano.

Secondo quanto riportato dall’Adnkronos, infatti, Cirielli starebbe preparando 8-9 liste a sostegno della sua candidatura e l’ex ministro potrebbe essere il capolista di Fratelli d’Italia. Attualmente Sangiuliano, che aveva rassegnato le dimissioni dopo l’esplosione dell’affaire Boccia, è corrispondente da Parigi per la Rai.