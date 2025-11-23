Elezioni regionali Campania, candidata Souzan Fatayer denuncia: "Il mio indirizzo su TikTok, sono preoccupata"

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

“Un grave atto di intimidazione, che si inscrive in un più ampio clima di odio”: Souzan Fatayer, candidata alla elezioni regionali in Campania con Alleanza Verdi e Sinistra, descrive così un fatto che ha denunciato sui social alla vigilia del voto. La docente, di origine palestinese, ha spiegato di aver scoperto che il suo indirizzo e i suoi recapiti sono stati diffusi su TikTok.

La denuncia di Souzan Fatayer

“Non era la vigilia del voto che mi sarei aspettata. Oggi avrei voluto riposare un po’, dopo la lunga campagna elettorale”: inizia così il posto con cui Souzan Fatayer ha fatto la sua denuncia.

“Grazie ad una segnalazione da parte di un mio ex studente, sono venuta a conoscenza di un fatto gravissimo e inquietante”, ha scritto su Facebook la candidata in Campania di Alleanza Verdi e Sinistra.

Quello di cui la Fatayer parla è “la divulgazione illecita, attraverso la piattaforma TikTok – intenzionalmente e con la volontà di ledere la mia persona – del mio indirizzo di casa e dei miei recapiti”.

“Un grave atto di intimidazione”

Souzan Fatayer parla senza mezzi termini di “un grave atto di intimidazione, che si inscrive in un più ampio clima di odio“. E non è nemmeno la prima volta.

Come spiega sempre nel post, infatti, “già qualche giorno fa avevo denunciato pubblicamente la dura campagna di denigrazione e violenza – inaugurata da alcuni giornalisti della stampa nazionale e proseguita via social – con commenti sessisti e razzisti che si sono purtroppo intensificati nelle ultime ore”.

Souzan Fatayer ha poi spiegato di aver provveduto a sporgere denuncia in merito alla diffusione dei suoi dati. “Non vi nego che sono estremamente preoccupata per la sicurezza e l’incolumità mia e dei miei cari”, ha concluso.

Chi è Souzan Fatayer

Nata a Nablus, in Cisgiordania, Souzan Fatayer è una docente e vive a Napoli dal 1984, “lo stesso anno in cui qui arrivava Diego Armando Maradona”, come ha scritto sui social. “Na palestinese napulitana”, come ama definirsi.

Ricercatrice, docente all’Università Orientale di Napoli, mediatrice culturale, e attivista per i diritti del popolo palestinese, si è candidata alle regionali in Campania con Avs.

“Credo in una Campania che non costringe a partire per studiare, per lavorare, per curarsi. Una Campania che non lascia indietro nessuno: né i giovani con i sogni in tasca, né gli adulti che hanno dato tutto”, è il suo motto con cui ha fatto campagna elettorale.

L’attacco di Paolo Mieli a Souzan Fatayer

Recentemente Souzan Fatayer è stata vittima di un commento da parte di Paolo Mieli che aveva suscitato molte polemiche. Parlando di lei in radio, l’aveva definita “palestinese in leggero sovrappeso“.

Parole che ovviamente avevano suscitato indignazione, anche per il riferimento successivo di Mieli che, riferendosi alla situazione a Gaza, aveva aggiunto “Però se lì la campagna è sulla fame, la carestia… non lo dico come giudizio estetico…”.

“Queste dichiarazioni sono inaccettabili e rappresentano un grave scivolamento sul piano del rispetto personale e della dignità umana”, aveva replicato il co-portavoce regionale dei Verdi in Campania, Rosario Visone.