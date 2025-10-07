Elezioni Regionali Campania, FdI vuole Edmondo Cirielli come candidato del centrodestra: sì Lega, FI tentenna

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Edmondo Cirielli è il candidato scelto da FdI per la coalizione di centrodestra nelle elezioni Regionali in Campania. La proposta ha riscosso l’appoggio della Lega e di Noi Moderati, ma Forza Italia, tramite Maurizio Gasparri, ha fatto sapere che si prenderà del tempo per riflettere. Edmondo Cirielli è attualmente viceministro agli Esteri e si è detto sorpreso per il tentennamento degli alleati sul suo nome come candidato.

FdI lancia Edmondo Cirielli per le Regionali in Campania

L’annuncio della candidatura di Edmondo Cirielli per Fratelli d’Italia nella corsa alla presidenza della Regione Campania (si vota il 23 e 24 novembre) è arrivato attraverso una nota ufficiale.

Cirielli è stato definito un candidato “profondamente radicato sul territorio” e dotato di “esperienza e capacità per poter affrontare la sfida non semplice” ovvero “ridare alla Campania lo stesso buongoverno che Giorgia Meloni sta dando alla nazione insieme agli amici alleati del centrodestra”.

Edmondo Cirielli, viceministro degli Esteri

Cirielli candidato in Campania, la reazione degli alleati di centrodestra

Proprio gli alleati del centrodestra hanno immediatamente commentato la proposta di Cirielli, ma non tutti allo stesso modo. Dalla Lega è arrivato un convinto via libera alla scelta dell’attuale vice ministro degli Esteri.

“Avanti determinati e compatti: bene la scelta di Edmondo Cirielli. Abbiamo la possibilità di cambiare dopo decenni di malgoverno di sinistra. La Lega ha donne e uomini di valore: offriremo ai cittadini liste credibili e competitive”, si legge in una nota del partito guidato da Matteo Salvini.

Sulla stessa lunghezza d’onda anche Noi Moderati, che ha espresso sostegno alla candidatura di Cirielli per le regionali in Campania come candidato del centrodestra. “Una personalità in grado di rappresentare la richiesta di cambiamento e di raccogliere il consenso dei territori”, spiega Noi Moderati.

I dubbi di Forza Italia sulla scelta di Edmondo Cirielli per le elezioni in Campania

Diversa, invece, la posizione di Forza Italia. Rispetto al convinto sostegno degli altri alleati di centrodestra, il partito guidato da Tajani ha avuto una reazione tiepida sul nome di Cirielli.

Per bocca del senatore Maurizio Gasparri, Forza Italia ha fatto sapere di voler fare le proprie valutazioni “negli incontri previsti nelle prossime ore” pur affermando di non avere “nessuna preclusione alle proposte dei nostri alleati per la Campania”.

Una presa di posizione, quella di Forza Italia, che arriva dopo il successo in Calabria, dove è stato il partito più votato. Inoltre, nella giornata di oggi non sono mancate altre tensioni tra Salvini e Tajani, con quest’ultimo che ha rispedito al mittente le accuse di del leader della Lega sul caso di Ilaria Salis.

La reazione di Cirielli dopo i dubbi di Forza Italia

Il viceministro Cirielli, citato da ANSA, ha dichiarato di voler essere “il candidato della coalizione” ma anche di non aver “mai chiesto questa candidatura, lo faccio con orgoglio per la mia terra, ma anche perché sono convinto che il centrodestra possa dare una diversa possibilità alla Campania. Ovviamente ringrazio per la fiducia che mi ha dato la presidente Meloni, sta facendo tanto per il Sud e per l’Italia e mi lusinga ulteriormente anche che lei abbia voluto dare il suo imprimatur all’avvio di questa campagna elettorale”.

Poi, però, la stoccata a Forza Italia:

“Chiaramente mi aspetto che rapidamente a livello nazionale si ricomponga qualunque controversia. Non credo che ce ne siano, perché mi risulta che alla prima riunione venerdì scorso anche il ministro Tajani, come tante volte, ha espresso parole lusinghiere nei miei confronti. I dubbi di Forza Italia sinceramente un po’ mi hanno sorpreso. Si erano presi un momento di riflessione, spero che al più presto possa essere chiusa e che iniziamo la campagna elettorale insieme perché mi sembra la cosa più logica (…).Credo che poi sia un meccanismo interno ai partiti legato anche ad altre elezioni, magari la Puglia, il Veneto, quindi sinceramente non so qual è il tema, ma credo che sono questioni non importantissime che sicuramente si risolveranno a livello romano”.