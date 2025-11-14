Elezioni regionali Campania, la stoccata di Sangiuliano a Maria Rosaria Boccia dopo la ricandidatura

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Maria Rosaria Boccia ci ripensa e si candida alle elezioni regionali in Campania. L’imprenditrice al centro dello scandalo che portò alle dimissioni del ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano aveva annunciato la candidatura a ottobre, per poi ritirarla nei giorni scorsi dopo aver ricevuto un secondo avviso di garanzia. Ora il ripensamento, commentato così da Sangiuliano, anche lui candidato in Campania: “È gossip”.

Maria Rosaria Boccia candidata alle elezioni regionali in Campania

“Ci sono momenti in cui la vita impone una pausa, e altri in cui, con coraggio e amore, si sceglie di riprendere il cammino”.

Così scrive su Facebook Maria Rosaria Boccia, annunciando la volontà di tornare in campo alle elezioni regionali in Campania, in programma il 23 e 24 novembre.

IPA Maria Rosaria Boccia

“Oggi torno a farlo – dice l’imprenditrice e influencer – con la stessa passione di sempre e con una nuova consapevolezza: quella di chi ha attraversato la tempesta e ha deciso di trasformarla in forza”.

“Ringrazio di cuore Stefano Bandecchi, che con rispetto e fiducia ha condiviso ogni mia scelta, sostenendomi senza mai impormi nulla. La sua vicinanza e la forza delle tante persone che mi hanno mostrato affetto sincero mi hanno spinta a rimettermi in gioco”.

“Riparto per la mia terra – scrive – con la determinazione di contribuire a costruire una regione che offra opportunità, dignità e benessere a tutti”.

La candidatura e il ritiro

L’imprenditrice al centro della vicenda che aveva portato alle dimissioni di Gennaro Sangiuliano da ministro della Cultura aveva annunciato la sua candidatura a ottobre.

Maria Rosaria Boccia aveva accettato di correre alle elezioni regionali in Campania con la lista del sindaco di Terni Stefano Bandecchi, “Dimensione Bandecchi”.

Il 5 novembre aveva ritirato la sua candidatura dopo aver ricevuto il secondo avviso di garanzia per la vicenda Sangiuliano. Ora il ripensamento.

Le vicende giudiziarie

Per la vicenda legata al suo rapporto con Sangiuliano, Boccia è indagata per lesioni, violazione della privacy e stalking.

Rinviata a giudizio, il processo a suo carico a Roma inizierà il 9 febbraio 2026.

Pochi giorni fa è emerso che è indagata anche per interferenze illecite nella vita privata dell’ex ministro, per aver diffuso la registrazione di una telefonata fra lui e la moglie Federica Corsini.

È inoltre indagata a Napoli per falso e truffa, per presunte irregolarità nei documenti relativi alla sua laurea.

Gennaro Sangiuliano su Boccia: “È gossip”

“È gossip, non è giornalismo”, così Gennaro Sangiuliano risponde alla domanda di una giornalista di Piazzapulita su La7 sulla candidatura di Boccia.

“C’è un’inchiesta giudiziaria in corso”, dice l’ex ministro, che poi attacca la cronista: “Forse lei ha preso qualche cantonata grossa”.

Anche l’ex direttore del Tg2 è candidato alle regionali in Campania, come capolista di Fratelli d’Italia.