Elezioni Regionali 2025, il campo largo guidato da Schlein ha battuto il centrodestra di 224 mila voti

Nel 2025 sono andate al voto 6 regioni (oltre alla Valle d’Aosta), alcune delle quali molto popolose, come ad esempio la Campania. Non ci sono state grandi sorprese per l’esito delle singole elezioni, con centrodestra e centrosinistra che si sono egualmente divise quelle in ballo, senza riuscire a strapparne una al reciproco avversario. Il dato sui voti assoluti, però, premia Elly Schlein: il campo largo guidato dalla leader del Pd ha ottenuto 223.997 voti in più rispetto alla coalizione con a capo Giorgia Meloni.

Chi ha preso più voti tra Meloni e Schlein nel 2025

Nel 2025, lasciando da parte la Valle d’Aosta in cui vige un sistema proporzionale, si è votato in 6 regioni italiane, alcune molto popolose:

Calabria

Campania

Marche

Puglia

Toscana

Veneto

Tre sono rimaste al centrodestra (Calabria, Marche e Veneto), altrettante al centrosinistra (Campania, Puglia e Toscana).

Dati del Ministero dell’Interno alla mano, però, chi ha preso più voti tra la coalizione guidata da Giorgia Meloni di FdI e il campo largo capitanato da Elly Schlein del Pd?

A sorridere è la seconda:

voti al centrosinistra: 4.365.692

voti al centrodestra: 4.141.695

Come sta andando Fratelli d’Italia

Corrado Formigli, a Piazzapulita su La7, ha analizzato i numeri, parlando delle difficoltà incontrate dal primo partito – sondaggi alla mano -, ossia Fratelli d’Italia, capeggiato dalla premier:

“Fratelli d’Italia ha ottenuto una battuta d’arresto. In Veneto è stato ampiamente superato dalla Lega, in Campania non ha sfondato. Si è un po’ inceppata una certa narrazione trionfalistica meloniana di questo Governo di destra? Abbiamo assistito a un’esposizione ossessiva di mirabolanti risultati, una propaganda molto ben organizzata sui social, tambureggiante, a illustrare dati fantasmagorici. Il tema è che la propaganda ancora oggi perde con i dati reali. In Italia la crescita è praticamente a zero, i salari continuano ad essere i più bassi d’Europa, o tra i più bassi d’Europa, unico Paese l’Italia, insieme alla Grecia negli ultimi 20 anni, a essersi impoverito. Nel senso che gli italiani e i greci sono gli unici cittadini nell’Unione Europea a essere più poveri di 20 anni fa. È vero, c’è nuova occupazione, ma riguarda soprattutto lavoratori ultra-cinquantenni con lavoro povero; la sanità non migliora; la pressione fiscale invece aumenta sempre più. Siamo pieni anche in quest’ultima Manovra di piccole tasse, l’ultima di cui si parla addirittura è una nuova piccola tassa sulle polizze auto, come se non fossero già abbastanza costose. Sull’immigrazione abbiamo quasi un miliardo di euro gettato via nell’assurdo progetto del Cpr albanese. Il nuovo totem è il rigore, il nuovo numero magico è quello dello spread, al contrario di quello che si diceva in passato. Restano gli Esteri, dove obiettivamente la presidente Meloni gode di buona stampa, ma abbiamo capito che essere amici di Trump non porta grandi risultati: i dazi ce li siamo presi tutti come tutti gli altri, sull’Ucraina e su Gaza non tocchiamo palla. La classe dirigente di Meloni rimare sostanzialmente mediocre, dove si premia più la fedeltà della competenza. Allora la domanda, una delle tante domande che mi piacerebbe fare alla presidente del Consiglio, è questa: ma saltellare sui palchi, deridere gli avversari, non considerare chi non ti ha votato degno di essere rappresentato da te, che pure sei presidente del Consiglio… tutto questo non rischia di restringere, anziché allargare, il consenso della presidente del Consiglio (…). Ecco questo atteggiamento più da comiziante, più da militante che da istituzione, non rischia di rinchiudere in qualche modo Fratelli d’Italia e la presidente del Consiglio in un pur larghissimo recinto dei suoi fan?”.

Lo scontro tra Meloni e Schlein su Atreju

E dopo le elezioni Regionali si è acceso il dualismo tra Meloni e Schlein.

La premier ha accettato l’invito di Elly Schlein al confronto ad Atreju, la manifestazione politica della destra giovanile italiana che si svolge dal 1998, lanciando una frecciata all’avversaria dem, dicendo di non sapere chi sia il leader dell’opposizione tra lei e Giuseppe Conte del M5S, estendo quindi l’invito anche all’ex inquilino di Palazzo Chigi.

La presidente del Consiglio, sottolineando la sua stima al pentastellato per il fatto di essere già stato ospite ad Atreju in passato, ha scatenato la reazione di Schlein, che ha parlato di “paura” da parte di Meloni, bollando come “ridicolo” un confronto di coalizione e rilanciandolo subito dopo invitando la premier ha portare al faccia a faccia anche Matteo Salvini.