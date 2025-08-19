Elezioni regionali in Calabria, il centrosinistra attende Pasquale Tridico per la sfida a Roberto Occhiuto

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Pd e M5S hanno trovato l’accordo sul bis di Eugenio Giani in Toscana, nonostante le tensioni interne, mentre per le elezioni regionali in Calabria la coalizione progressista converge su Pasquale Tridico, ex presidente Inps, che potrebbe sfidare il dimissionario Roberto Occhiuto, ma non ha ancora sciolto le riserve. Intanto il centrodestra è agitato da sondaggi, inchieste e voci di ritiro del governatore.

I candidati per le elezioni regionali in Calabria

Il campo largo del centrosinistra ha retto, seppur con fatica – in particolare a causa delle resistenze dei pentastellati – per quanto riguarda la situazione della Toscana: il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle hanno trovato un accordo per sostenere nuovamente Eugenio Giani alla presidenza della Regione.

Lo scenario è invece ancora fumoso in Calabria, dove per le elezioni regionali il terreno del centrosinistra è instabile, dopo l’individuazione del candidato perfetto che, però, non ha ancora dato il suo via libera.

L’indecisione di Pasquale Tridico

Il nome di Pasquale Tridico è quello emerso quale unica figura capace di riaccendere la sfida elettorale.

Ex presidente Inps, docente universitario ed eurodeputato in quota M5S, Tridico è la carta ritenuta migliore per contendere la vittoria al governatore uscente Roberto Occhiuto.

Per settimane il professore ha esitato, accampando ragioni familiari, ma il pressing delle segreterie si è fatto più intenso. La sua presenza social e in particolare un post su Facebook hanno lasciato intendere un’apertura.

Il post di Tridico sui social

“Calabria mia, terra mia” ha scritto Tridico su Facebook, didascalia di una foto davanti a una tavola imbandita a Camigliatello Silano.

I familiari – che preferirebbero non spostarsi, dopo il trasferimento a Bruxelles – sono ritratti con lui. In molti ci hanno letto un messaggio in codice, uno spiraglio aperto verso il futuro.

Se Tridico invece si chiamasse fuori, la vice capogruppo alla Camera Vittoria Baldino sarebbe pronta a candidarsi, per la gioia del M5S. Dal fronte Pd è inevitabile però il “mal di pancia” preventivo, per la volontà di determinare un proprio candidato.

I problemi del centrodestra

Anche il centrodestra vive un clima agitato. Occhiuto, sotto pressione per i sondaggi poco favorevoli, deve anche fronteggiare i malumori della sua coalizione, che gli rimprovera di aver interrotto in anticipo la legislatura.

Le indagini che lo hanno toccato per corruzione poco prima delle dimissioni alimentano malessere tra i dirigenti di Forza Italia. Emblematico il caso di Sergio Torromino, che a Crotone ha lasciato la guida della segreteria provinciale proprio durante la fase cruciale della composizione delle liste.

Intanto Fratelli d’Italia reclama deleghe di peso e mette in difficoltà il governatore uscente. L’ipotesi estrema di un suo ritiro improvviso prende piede nelle voci di corridoio: in tal caso il nome di Wanda Ferro circola come possibile sostituta, aprendo la porta a un vero terremoto politico.