Elezioni regionali in Calabria, urne aperte per quasi 2 milioni di elettori, come e quando si vota

Sono aperte le urne per le elezioni regionali in Calabria. Sono chiamati al voto circa 1,9 milioni di cittadini per eleggere il consiglio regionale e il nuovo presidente della Regione. I candidati favoriti sono il presidente uscente Roberto Occhiuto per il centrodestra e l’ex presidente dell’Inps ed europarlamentare del M5S Pasquale Tridico.

Urne aperte in Calabria, quando si vota

A partire dalle 7 del mattino di oggi domenica 5 ottobre sono aperti i seggi per le elezioni regionali in Calabria. Nella giornata di domenica le urne rimarranno aperte dalle 7 del mattino alle 23:00.

Si potrà votare anche di lunedì, dalle 7:00 alle 15:00. Una volta certificato il numero di votanti, comincerà quindi lo scrutinio dei voti. I risultati inizieranno ad arrivare lunedì 6 ottobre in serata.

ANSA Il presidente uscente dimissionario Roberto Occhiuto

Si vota per rinnovare il consiglio regionale e per eleggere il presidente. Queste elezioni sono state indette dopo le dimissioni del presidente uscente Roberto Occhiuto, di centrodestra, che il 31 luglio scorso aveva ricevuto un avviso di garanzia che riguardava un’indagine per corruzione a suo carico da parte della procura di Catanzaro.

Come si vota alle regionali in Calabria

Per votare è necessario presentarsi al seggio con un documento di identità valido e la tessera elettorale. Possono votare i cittadini residenti in Calabria che hanno compiuto i 18 anni di età. Le schede elettorali presentano il nome del candidato presidente e, a fianco, i simboli delle liste che lo sostengono. Per votare il nuovo presidente, è necessario porre una croce sul nome di uno solo dei candidati.

Per votare una lista, è sufficiente porre un segno su una sola delle liste presenti. È possibile votare soltanto una lista, soltanto un candidato presidente, oppure un candidato presidente e una delle liste che lo sostengono. Non è concesso il voto disgiunto, vale a dire il voto per un presidente e, al contempo, per una lista che non lo sostiene.

Di fianco alle liste sono presenti anche tre spazi nei quali si possono scrivere i nomi dei candidati consiglieri regionali che si vuole sostenere, esprimendo in questo modo una preferenza.

Chi sono in candidati in Calabria e chi è il favorito

I tre candidati per le elezioni in Calabria sono il presidente uscente Roberto Occhiuto per il centrodestra, l’ex presidente dell’Inps ed europarlamentare del Movimento 5 Stelle Pasquale Tridico per il centrosinistra e Francesco Toscano per Democrazia Sovrana e Popolare.

È la terza volta in cinque anni che si vota in Calabria per eleggere il presidente della Regione. A indire queste elezioni è stato lo stesso Occhiuto che, dopo aver ricevuto un avviso di garanzia per corruzione, si è dimesso e ricandidato.

Gli ultimi sondaggi diffusi prima del silenzio elettorale davano largamente favorito proprio il candidato del centrodestra.