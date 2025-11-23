Elezioni regionali in Campania, affluenza alle ore 12 all'8,2%: i dati e fino a quando si vota
Tutti i dati sull'affluenza alle elezioni regionali 2025 in Campania: c'è tempo per votare il nuovo presidente fino alle ore 15 di lunedì 24 novembre
Hanno preso il via alle ore 7 di domenica 23 novembre le elezioni regionali 2025 in Campania. Il dato sull’affluenza alle ore 12 è pari all’8,25%, in calo rispetto alla precedente rilevazione alle votazioni del 2020. Nella regione campana si vota fino alle ore 15 di lunedì 24 novembre. I candidati sono Edmondo Cirielli, Roberto Fico, Stefano Bandecchi, Nicola Campanile, Carlo Arnese e Giuliano Granato.
- Il dato sull'affluenza alle ore 12 alle elezioni regionali 2025 in Campania
- Fino a quando si può votare alle elezioni regionali 2025 in Campania
- Chi sono i candidati alle elezioni regionali 2025 in Campania
Il dato sull’affluenza alle ore 12 alle elezioni regionali 2025 in Campania
Sono poco di più di 5 milioni gli aventi diritto al voto, Alle ore 12 di domenica 23 novembre, cinque ore dopo il via ufficiale alle elezioni Regionali 2025 in Campania, ha votato l’8,25% degli aventi diritto al voto.
Il medesimo dato sull’affluenza alle elezioni regionali in Campania nel 2020 era pari all’11,31%.
Domenica 23 e lunedì 24 novembre in Campania si vota per le elezioni regionali 2025.
Fino a quando si può votare alle elezioni regionali 2025 in Campania
I cittadini campani possono votare per eleggere il successore di Vincenzo De Luca come nuovo presidente della Regione Campania e per rinnovare il Consiglio regionale fino alle ore 15 di lunedì 24 novembre.
Chi sono i candidati alle elezioni regionali 2025 in Campania
Alle elezioni regionali 2025 in Campania si vota per scegliere il successore dell’attuale governatore uscente Vincenzo De Luca e per rinnovare il Consiglio regionale. Gli aspiranti presidenti di regione in Campania sono 6:
- Edmondo Cirielli, generale dei carabinieri in pensione ed ex viceministro degli esteri di Fratelli d’Italia. È il candidato del centrodestra.
- Roberto Fico, ex presidente della Camera dei Deputati, esponente del Movimento 5 Stelle. È sostenuto da tutto il campo largo, inclusa Casa Riformista di Renzi, a eccezione di Azione di Carlo Calenda.
- Stefano Bandecchi (Dimensione Bandecchi), sindaco di Terni nonché imprenditore fondatore dell’Università “Niccolò Cusano” ed ex presidente della Ternana calcio.
- Nicola Campanile (PER le Persone e la Comunità), 66 anni, funzionario Inps di area cattolica e già sindaco di Villaricca.
- Carlo Arnese (Forza del Popolo), dirigente medico, critico nei confronti delle vaccinazioni ai tempi del Covid.
- Giuliano Granato (Potere al popolo), 35 anni, laureato in Scienze internazionali e diplomatiche.